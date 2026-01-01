Interface: BlockCreateJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:164
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|blockId
|-
|ids
|-
|json
|-
|recordUndo
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
blockId
blockId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86
Inherited from
ids
ids: string[];
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:165
json
json: object;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:166
recordUndo?
optional recordUndo?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:167