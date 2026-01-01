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Interface: BlockCreateJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:164

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
blockId-
ids-
json-
recordUndo-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

BlockBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

BlockBaseJson.group

blockId

blockId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86

Inherited from

BlockBaseJson.blockId

ids

ids: string[];

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:165

json

json: object;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:166

recordUndo?

optional recordUndo?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_create.ts:167