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Interface: BlockDeleteJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_delete.ts:159

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
blockId-
ids-
wasShadow-
oldJson-
recordUndo-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

BlockBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

BlockBaseJson.group

blockId

blockId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86

Inherited from

BlockBaseJson.blockId

ids

ids: string[];

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_delete.ts:160

wasShadow

wasShadow: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_delete.ts:161

oldJson

oldJson: State;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_delete.ts:162

recordUndo?

optional recordUndo?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_delete.ts:163