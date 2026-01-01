Interface: BlockFieldIntermediateChangeJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:156
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|blockId
|-
|name
|-
|newValue
|-
|oldValue
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
blockId
blockId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86
Inherited from
name
name: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:157
newValue
newValue: unknown;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:158
oldValue
oldValue: unknown;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:159