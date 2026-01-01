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Interface: BlockFieldIntermediateChangeJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:156

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
blockId-
name-
newValue-
oldValue-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

BlockBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

BlockBaseJson.group

blockId

blockId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86

Inherited from

BlockBaseJson.blockId

name

name: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:157

newValue

newValue: unknown;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:158

oldValue

oldValue: unknown;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_field_intermediate_change.ts:159