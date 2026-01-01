Interface: BlockMoveJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:295
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|blockId
|-
|oldParentId
|-
|oldInputName
|-
|oldCoordinate
|-
|newParentId
|-
|newInputName
|-
|newCoordinate
|-
|reason
|-
|recordUndo
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
blockId
blockId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86
Inherited from
oldParentId?
optional oldParentId?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:296
oldInputName?
optional oldInputName?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:297
oldCoordinate?
optional oldCoordinate?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:298
newParentId?
optional newParentId?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:299
newInputName?
optional newInputName?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:300
newCoordinate?
optional newCoordinate?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:301
reason?
optional reason?: string[];
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:302
recordUndo?
optional recordUndo?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:303