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Interface: BlockMoveJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:295

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
blockId-
oldParentId-
oldInputName-
oldCoordinate-
newParentId-
newInputName-
newCoordinate-
reason-
recordUndo-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

BlockBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

BlockBaseJson.group

blockId

blockId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_base.ts:86

Inherited from

BlockBaseJson.blockId

oldParentId?

optional oldParentId?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:296

oldInputName?

optional oldInputName?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:297

oldCoordinate?

optional oldCoordinate?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:298

newParentId?

optional newParentId?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:299

newInputName?

optional newInputName?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:300

newCoordinate?

optional newCoordinate?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:301

reason?

optional reason?: string[];

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:302

recordUndo?

optional recordUndo?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_block_move.ts:303