Interface: BubbleOpenJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:115
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|isOpen
|-
|bubbleType
|-
|blockId
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
isOpen
isOpen: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:116
bubbleType
bubbleType: BubbleType;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:117
blockId
blockId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:118