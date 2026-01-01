Skip to main content

Interface: BubbleOpenJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:115

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
isOpen-
bubbleType-
blockId-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

AbstractEventJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

AbstractEventJson.group

isOpen

isOpen: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:116

bubbleType

bubbleType: BubbleType;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:117

blockId

blockId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_bubble_open.ts:118