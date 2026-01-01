Interface: ClickJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_click.ts:105
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|targetType
|-
|blockId
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
targetType
targetType: ClickTarget;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_click.ts:106
blockId?
optional blockId?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_click.ts:107