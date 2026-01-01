Interface: CommentCollapseJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_collapse.ts:95
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|commentId
|-
|newCollapsed
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
commentId
commentId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_base.ts:125
Inherited from
newCollapsed
newCollapsed: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_collapse.ts:96