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Interface: CommentCreateJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_create.ts:95

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
commentId-
json-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

CommentBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

CommentBaseJson.group

commentId

commentId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_base.ts:125

Inherited from

CommentBaseJson.commentId

json

json: object;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_create.ts:96