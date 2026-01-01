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Interface: CommentDragJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_drag.ts:94

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
isStart-
commentId-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

AbstractEventJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

AbstractEventJson.group

isStart

isStart: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_drag.ts:95

commentId

commentId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_drag.ts:96