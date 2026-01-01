Interface: CommentDragJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_drag.ts:94
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|isStart
|-
|commentId
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
isStart
isStart: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_drag.ts:95
commentId
commentId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_drag.ts:96