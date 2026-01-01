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Interface: CommentMoveJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_move.ts:201

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
commentId-
oldCoordinate-
newCoordinate-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

CommentBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

CommentBaseJson.group

commentId

commentId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_base.ts:125

Inherited from

CommentBaseJson.commentId

oldCoordinate

oldCoordinate: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_move.ts:202

newCoordinate

newCoordinate: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_move.ts:203