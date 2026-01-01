Interface: CommentResizeJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:162
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|commentId
|-
|oldWidth
|-
|oldHeight
|-
|newWidth
|-
|newHeight
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
commentId
commentId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_base.ts:125
Inherited from
oldWidth
oldWidth: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:163
oldHeight
oldHeight: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:164
newWidth
newWidth: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:165
newHeight
newHeight: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:166