Skip to main content

Interface: CommentResizeJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:162

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
commentId-
oldWidth-
oldHeight-
newWidth-
newHeight-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

CommentBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

CommentBaseJson.group

commentId

commentId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_base.ts:125

Inherited from

CommentBaseJson.commentId

oldWidth

oldWidth: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:163

oldHeight

oldHeight: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:164

newWidth

newWidth: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:165

newHeight

newHeight: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_comment_resize.ts:166