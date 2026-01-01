Interface: SelectedJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_selected.ts:92
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|oldElementId
|-
|newElementId
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
oldElementId?
optional oldElementId?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_selected.ts:93
newElementId?
optional newElementId?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_selected.ts:94