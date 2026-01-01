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Interface: SelectedJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_selected.ts:92

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
oldElementId-
newElementId-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

AbstractEventJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

AbstractEventJson.group

oldElementId?

optional oldElementId?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_selected.ts:93

newElementId?

optional newElementId?: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_selected.ts:94