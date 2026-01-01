Interface: ToolboxItemSelectJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_toolbox_item_select.ts:87
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|oldItem
|-
|newItem
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
oldItem?
optional oldItem?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_toolbox_item_select.ts:88
newItem?
optional newItem?: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_toolbox_item_select.ts:89