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Interface: VarCreateJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:126

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
varId-
varType-
varName-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

VarBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

VarBaseJson.group

varId

varId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:87

Inherited from

VarBaseJson.varId

varType

varType: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:127

varName

varName: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_create.ts:128