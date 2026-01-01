Interface: VarTypeChangeJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_type_change.ts:113
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|varId
|-
|oldType
|-
|newType
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
varId
varId: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:87
Inherited from
oldType
oldType: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_type_change.ts:114
newType
newType: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_type_change.ts:115