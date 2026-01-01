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Interface: VarTypeChangeJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_type_change.ts:113

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
varId-
oldType-
newType-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

VarBaseJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

VarBaseJson.group

varId

varId: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_base.ts:87

Inherited from

VarBaseJson.varId

oldType

oldType: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_type_change.ts:114

newType

newType: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_var_type_change.ts:115