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Interface: ViewportChangeJson

Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:138

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
group-
viewTop-
viewLeft-
scale-
oldScale-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127

Inherited from

AbstractEventJson.type

group

group: string;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128

Inherited from

AbstractEventJson.group

viewTop

viewTop: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:139

viewLeft

viewLeft: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:140

scale

scale: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:141

oldScale

oldScale: number;

Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:142