Interface: ViewportChangeJson
Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:138
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|group
|-
|viewTop
|-
|viewLeft
|-
|scale
|-
|oldScale
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:127
Inherited from
group
group: string;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_abstract.ts:128
Inherited from
viewTop
viewTop: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:139
viewLeft
viewLeft: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:140
scale
scale: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:141
oldScale
oldScale: number;
Defined in: packages/blockly/core/events/events_viewport.ts:142