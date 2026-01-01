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Interface: ContainerRegion

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:453

All the measurements needed to describe the size and location of a container.

Properties index

PropertyDescription
height-
width-
top-
left-

Properties

height

height: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:454

width

width: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:455

top

top: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:456

left

left: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:457