Interface: ContainerRegion
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:453
All the measurements needed to describe the size and location of a container.
Properties index
|Property
|Description
|height
|-
|width
|-
|top
|-
|left
|-
Properties
height
height: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:454
width
width: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:455
top
top: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:456
left
left: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:457