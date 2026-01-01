Interface: FixedEdges
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:461
Describes fixed edges of the workspace.
Properties index
|Property
|Description
|top
|-
|bottom
|-
|left
|-
|right
|-
Properties
top?
optional top?: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:462
bottom?
optional bottom?: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:463
left?
optional left?: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:464
right?
optional right?: number;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:465