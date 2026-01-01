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Interface: FixedEdges

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:461

Describes fixed edges of the workspace.

Properties index

PropertyDescription
top-
bottom-
left-
right-

Properties

top?

optional top?: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:462

bottom?

optional bottom?: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:463

left?

optional left?: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:464

optional right?: number;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:465