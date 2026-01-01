Interface: UiMetrics
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:469
Common metrics used for UI elements.
Properties index
|Property
|Description
|viewMetrics
|-
|absoluteMetrics
|-
|toolboxMetrics
|-
Properties
viewMetrics
viewMetrics: ContainerRegion;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:470
absoluteMetrics
absoluteMetrics: AbsoluteMetrics;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:471
toolboxMetrics
toolboxMetrics: ToolboxMetrics;
Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:472