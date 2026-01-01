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Interface: UiMetrics

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:469

Common metrics used for UI elements.

Properties index

PropertyDescription
viewMetrics-
absoluteMetrics-
toolboxMetrics-

Properties

viewMetrics

viewMetrics: ContainerRegion;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:470

absoluteMetrics

absoluteMetrics: AbsoluteMetrics;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:471

toolboxMetrics

toolboxMetrics: ToolboxMetrics;

Defined in: packages/blockly/core/metrics_manager.ts:472