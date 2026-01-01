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Enumeration: NameType

Defined in: packages/blockly/core/names.ts:258

Enum for the type of a name. Different name types may have different rules about collisions. When JavaScript (or most other languages) is generated, variable 'foo' and procedure 'foo' would collide. However, Blockly has no such problems since variable get 'foo' and procedure call 'foo' are unambiguous. Therefore, Blockly keeps a separate name type to disambiguate. getName('foo', 'VARIABLE') = 'foo' getName('foo', 'PROCEDURE') = 'foo2'

Enumeration Members

DEVELOPER_VARIABLE

DEVELOPER_VARIABLE: "DEVELOPER_VARIABLE";

Defined in: packages/blockly/core/names.ts:259

VARIABLE

VARIABLE: "VARIABLE";

Defined in: packages/blockly/core/names.ts:260

PROCEDURE

PROCEDURE: "PROCEDURE";

Defined in: packages/blockly/core/names.ts:261