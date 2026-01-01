Enumeration: NameType
Defined in: packages/blockly/core/names.ts:258
Enum for the type of a name. Different name types may have different rules about collisions. When JavaScript (or most other languages) is generated, variable 'foo' and procedure 'foo' would collide. However, Blockly has no such problems since variable get 'foo' and procedure call 'foo' are unambiguous. Therefore, Blockly keeps a separate name type to disambiguate. getName('foo', 'VARIABLE') = 'foo' getName('foo', 'PROCEDURE') = 'foo2'
Enumeration Members
DEVELOPER_VARIABLE
DEVELOPER_VARIABLE: "DEVELOPER_VARIABLE";
Defined in: packages/blockly/core/names.ts:259
VARIABLE
VARIABLE: "VARIABLE";
Defined in: packages/blockly/core/names.ts:260
PROCEDURE
PROCEDURE: "PROCEDURE";
Defined in: packages/blockly/core/names.ts:261