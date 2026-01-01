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Interface: ZoomOptions

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:363

Properties index

PropertyDescription
controls-
maxScale-
minScale-
pinch-
scaleSpeed-
startScale-
wheel-

Properties

controls

controls: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:364

maxScale

maxScale: number;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:365

minScale

minScale: number;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:366

pinch

pinch: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:367

scaleSpeed

scaleSpeed: number;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:368

startScale

startScale: number;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:369

wheel

wheel: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/options.ts:370