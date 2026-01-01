Interface: ZoomOptions
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:363
Properties index
|Property
|Description
|controls
|-
|maxScale
|-
|minScale
|-
|pinch
|-
|scaleSpeed
|-
|startScale
|-
|wheel
|-
Properties
controls
controls: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:364
maxScale
maxScale: number;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:365
minScale
minScale: number;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:366
pinch
pinch: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:367
scaleSpeed
scaleSpeed: number;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:368
startScale
startScale: number;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:369
wheel
wheel: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/options.ts:370