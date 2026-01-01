Interface: IProcedureBlock
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:13
The interface for a block which models a procedure.
Methods index
|Method
|Description
|getProcedureModel
|-
|doProcedureUpdate
|-
|isProcedureDef
|-
Methods
getProcedureModel()
getProcedureModel(): IProcedureModel;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:14
Returns
doProcedureUpdate()
doProcedureUpdate(): void;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:15
Returns
void
isProcedureDef()
isProcedureDef(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:16
Returns
boolean