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Interface: IProcedureBlock

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:13

The interface for a block which models a procedure.

Methods index

MethodDescription
getProcedureModel-
doProcedureUpdate-
isProcedureDef-

Methods

getProcedureModel()

getProcedureModel(): IProcedureModel;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:14

Returns

IProcedureModel

doProcedureUpdate()

doProcedureUpdate(): void;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:15

Returns

void

isProcedureDef()

isProcedureDef(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/interfaces/i_procedure_block.ts:16

Returns

boolean