Interface: CssConfig
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:672
All the CSS class names that are used to create a category.
Properties index
|Property
|Description
|container
|-
|row
|-
|rowcontentcontainer
|-
|icon
|-
|label
|-
|contents
|-
|selected
|-
|openicon
|-
|closedicon
|-
Properties
container?
optional container?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:673
row?
optional row?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:674
rowcontentcontainer?
optional rowcontentcontainer?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:675
icon?
optional icon?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:676
label?
optional label?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:677
contents?
optional contents?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:678
selected?
optional selected?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:679
openicon?
optional openicon?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:680
closedicon?
optional closedicon?: string;
Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:681