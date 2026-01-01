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Interface: CssConfig

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:672

All the CSS class names that are used to create a category.

Properties index

PropertyDescription
container-
row-
rowcontentcontainer-
icon-
label-
contents-
selected-
openicon-
closedicon-

Properties

container?

optional container?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:673

row?

optional row?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:674

rowcontentcontainer?

optional rowcontentcontainer?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:675

icon?

optional icon?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:676

label?

optional label?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:677

contents?

optional contents?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:678

selected?

optional selected?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:679

openicon?

optional openicon?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:680

closedicon?

optional closedicon?: string;

Defined in: packages/blockly/core/toolbox/category.ts:681