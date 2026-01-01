Class: ExternalValueInput
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:18
An object containing information about the space an external value input takes up during rendering
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|xPos
|-
|centerline
|-
|notchOffset
|-
|constants_
|The renderer's constant provider.
|shape
|-
|isDynamicShape
|-
|highlighted
|-
|connectionModel
|The connection object on the block that this represents.
|height
|-
|width
|-
|connectionOffsetY
|-
|connectionHeight
|-
|connectionWidth
|-
|align
|-
|connectedBlock
|-
|connectedBlockWidth
|-
|connectedBlockHeight
|-
|connectionOffsetX
|-
|input
|The input to measure and store information for.
Constructors
Constructor
new ExternalValueInput(constants, input): ExternalValueInput;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:29
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
constants
ConstantProvider
|The rendering constants provider.
input
Input
|The external value input to measure and store information for.
Returns
ExternalValueInput
Overrides
Properties
type
type: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21
Inherited from
xPos
xPos: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22
Inherited from
centerline
centerline: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24
Inherited from
notchOffset
notchOffset: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25
Inherited from
constants_
protected readonly constants_: ConstantProvider;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28
The renderer's constant provider.
Inherited from
shape
shape: Shape;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:19
Inherited from
isDynamicShape
isDynamicShape: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:20
Inherited from
InputConnection.
isDynamicShape
highlighted
highlighted: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:21
Inherited from
connectionModel
connectionModel: RenderedConnection;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:30
The connection object on the block that this represents.
Inherited from
InputConnection.
connectionModel
height
height: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:19
Overrides
width
width: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:20
Overrides
connectionOffsetY
connectionOffsetY: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:21
Overrides
InputConnection.
connectionOffsetY
connectionHeight
connectionHeight: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:22
connectionWidth
connectionWidth: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/external_value_input.ts:23
align
align: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:21
Inherited from
connectedBlock
connectedBlock: BlockSvg | null;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:22
Inherited from
InputConnection.
connectedBlock
connectedBlockWidth
connectedBlockWidth: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:23
Inherited from
InputConnection.
connectedBlockWidth
connectedBlockHeight
connectedBlockHeight: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:24
Inherited from
InputConnection.
connectedBlockHeight
connectionOffsetX
connectionOffsetX: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:25
Inherited from
InputConnection.
connectionOffsetX
input
input: Input;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:34
The input to measure and store information for.