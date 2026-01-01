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Class: Field

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:19

An object containing information about the space a field takes up during rendering

Extends

Properties index

PropertyDescription
type-
xPos-
centerline-
notchOffset-
constants_The renderer's constant provider.
isEditable-
flipRtl-
height-
width-
fieldThe field to measure and store information for.
parentInputThe parent input for the field.

Constructors

Constructor

new Field(
   constants, 
   field, 
   parentInput
): Field;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:30

Parameters

ParameterTypeDescription
constantsConstantProviderThe rendering constants provider.
fieldFieldThe field to measure and store information for.
parentInputInputThe parent input for the field.

Returns

Field

Overrides

Measurable.constructor

Properties

type

type: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21

Inherited from

Measurable.type

xPos

xPos: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22

Inherited from

Measurable.xPos

centerline

centerline: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24

Inherited from

Measurable.centerline

notchOffset

notchOffset: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25

Inherited from

Measurable.notchOffset

constants_

protected readonly constants_: ConstantProvider;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28

The renderer's constant provider.

Inherited from

Measurable.constants_

isEditable

isEditable: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:20

flipRtl

flipRtl: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:21

height

height: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:22

Overrides

Measurable.height

width

width: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:23

Overrides

Measurable.width

field

field: Field;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:32

The field to measure and store information for.

parentInput

parentInput: Input;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:33

The parent input for the field.