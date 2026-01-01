Class: Field
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:19
An object containing information about the space a field takes up during rendering
Extends
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|xPos
|-
|centerline
|-
|notchOffset
|-
|constants_
|The renderer's constant provider.
|isEditable
|-
|flipRtl
|-
|height
|-
|width
|-
|field
|The field to measure and store information for.
|parentInput
|The parent input for the field.
Constructors
Constructor
new Field(
constants,
field,
parentInput
): Field;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:30
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
constants
ConstantProvider
|The rendering constants provider.
field
Field
|The field to measure and store information for.
parentInput
Input
|The parent input for the field.
Returns
Field
Overrides
Properties
type
type: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21
Inherited from
xPos
xPos: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22
Inherited from
centerline
centerline: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24
Inherited from
notchOffset
notchOffset: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25
Inherited from
constants_
protected readonly constants_: ConstantProvider;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28
The renderer's constant provider.
Inherited from
isEditable
isEditable: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:20
flipRtl
flipRtl: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:21
height
height: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:22
Overrides
width
width: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:23
Overrides
field
field: Field;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:32
The field to measure and store information for.
parentInput
parentInput: Input;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/field.ts:33
The parent input for the field.