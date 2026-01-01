Skip to main content

Class: Icon

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/icon.ts:18

An object containing information about the space an icon takes up during rendering.

Extends

Properties index

PropertyDescription
width-
height-
type-
xPos-
centerline-
notchOffset-
constants_The renderer's constant provider.
flipRtl-
iconThe icon to measure and store information for.

Constructors

Constructor

new Icon(constants, icon): Icon;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/icon.ts:28

An object containing information about the space an icon takes up during rendering.

Parameters

ParameterTypeDescription
constantsConstantProviderThe rendering constants provider.
iconIIconThe icon to measure and store information for.

Returns

Icon

Overrides

Measurable.constructor

Properties

width

width: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18

Inherited from

Measurable.width

height

height: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20

Inherited from

Measurable.height

type

type: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21

Inherited from

Measurable.type

xPos

xPos: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22

Inherited from

Measurable.xPos

centerline

centerline: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24

Inherited from

Measurable.centerline

notchOffset

notchOffset: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25

Inherited from

Measurable.notchOffset

constants_

protected readonly constants_: ConstantProvider;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28

The renderer's constant provider.

Inherited from

Measurable.constants_

flipRtl

flipRtl: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/icon.ts:19

icon

icon: IIcon;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/icon.ts:30

The icon to measure and store information for.