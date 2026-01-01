Class: Measurable
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:17
The base class to represent a part of a block that takes up space during rendering. The constructor for each non-spacer Measurable records the size of the block element (e.g. field, statement input).
Extended by
Properties index
|Property
|Description
|width
|-
|height
|-
|type
|-
|xPos
|-
|centerline
|-
|notchOffset
|-
|constants_
|The renderer's constant provider.
Constructors
Constructor
new Measurable(constants): Measurable;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:33
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
constants
ConstantProvider
|The rendering constants provider.
Returns
Measurable
Properties
width
width: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18
height
height: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20
type
type: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21
xPos
xPos: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22
centerline
centerline: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24
notchOffset
notchOffset: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25
constants_
protected readonly constants_: ConstantProvider;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28
The renderer's constant provider.