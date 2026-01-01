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Class: Measurable

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:17

The base class to represent a part of a block that takes up space during rendering. The constructor for each non-spacer Measurable records the size of the block element (e.g. field, statement input).

Extended by

Properties index

PropertyDescription
width-
height-
type-
xPos-
centerline-
notchOffset-
constants_The renderer's constant provider.

Constructors

Constructor

new Measurable(constants): Measurable;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:33

Parameters

ParameterTypeDescription
constantsConstantProviderThe rendering constants provider.

Returns

Measurable

Properties

width

width: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18

height

height: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20

type

type: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21

xPos

xPos: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22

centerline

centerline: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24

notchOffset

notchOffset: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25

constants_

protected readonly constants_: ConstantProvider;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28

The renderer's constant provider.