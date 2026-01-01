Class: RoundCorner
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/round_corner.ts:17
An object containing information about the space a rounded corner takes up during rendering.
Extends
Properties index
|Property
|Description
|width
|-
|height
|-
|type
|-
|xPos
|-
|centerline
|-
|notchOffset
|-
|constants_
|The renderer's constant provider.
Constructors
Constructor
new RoundCorner(constants, opt_position?): RoundCorner;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/round_corner.ts:30
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
constants
ConstantProvider
|The rendering constants provider.
opt_position?
string
|The position of this corner.
Returns
RoundCorner
Overrides
Properties
width
width: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18
Inherited from
height
height: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20
Inherited from
type
type: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21
Inherited from
xPos
xPos: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22
Inherited from
centerline
centerline: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24
Inherited from
notchOffset
notchOffset: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25
Inherited from
constants_
protected readonly constants_: ConstantProvider;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28
The renderer's constant provider.