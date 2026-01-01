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Class: SquareCorner

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/square_corner.ts:17

An object containing information about the space a square corner takes up during rendering.

Extends

Properties index

PropertyDescription
width-
height-
type-
xPos-
centerline-
notchOffset-
constants_The renderer's constant provider.

Constructors

Constructor

new SquareCorner(constants, opt_position?): SquareCorner;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/square_corner.ts:30

Parameters

ParameterTypeDescription
constantsConstantProviderThe rendering constants provider.
opt_position?stringThe position of this corner.

Returns

SquareCorner

Overrides

Measurable.constructor

Properties

width

width: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18

Inherited from

Measurable.width

height

height: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20

Inherited from

Measurable.height

type

type: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21

Inherited from

Measurable.type

xPos

xPos: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22

Inherited from

Measurable.xPos

centerline

centerline: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24

Inherited from

Measurable.centerline

notchOffset

notchOffset: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25

Inherited from

Measurable.notchOffset

constants_

protected readonly constants_: ConstantProvider;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28

The renderer's constant provider.

Inherited from

Measurable.constants_