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Type Alias: DynamicShape

type DynamicShape = object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:77

An object containing sizing and type information about a dynamic shape.

Properties index

PropertyDescription
type-
width-
height-
isDynamic-
connectionOffsetY-
connectionOffsetX-
pathDown-
pathUp-
pathRightDown-
pathRightUp-

Properties

type

type: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:78

width

width: (p1) => number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:79

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

number

height

height: (p1) => number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:80

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

number

isDynamic

isDynamic: true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:81

connectionOffsetY

connectionOffsetY: (p1) => number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:82

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

number

connectionOffsetX

connectionOffsetX: (p1) => number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:83

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

number

pathDown

pathDown: (p1) => string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:84

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

string

pathUp

pathUp: (p1) => string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:85

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

string

pathRightDown

pathRightDown: (p1) => string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:86

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

string

pathRightUp

pathRightUp: (p1) => string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:87

Parameters

ParameterType
p1number

Returns

string