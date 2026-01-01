Type Alias: DynamicShape
type DynamicShape = object;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:77
An object containing sizing and type information about a dynamic shape.
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|width
|-
|height
|-
|isDynamic
|-
|connectionOffsetY
|-
|connectionOffsetX
|-
|pathDown
|-
|pathUp
|-
|pathRightDown
|-
|pathRightUp
|-
Properties
type
type: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:78
width
width: (p1) => number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:79
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
number
height
height: (p1) => number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:80
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
number
isDynamic
isDynamic: true;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:81
connectionOffsetY
connectionOffsetY: (p1) => number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:82
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
number
connectionOffsetX
connectionOffsetX: (p1) => number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:83
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
number
pathDown
pathDown: (p1) => string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:84
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
string
pathUp
pathUp: (p1) => string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:85
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
string
pathRightDown
pathRightDown: (p1) => string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:86
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
string
pathRightUp
pathRightUp: (p1) => string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:87
Parameters
|Parameter
|Type
p1
number
Returns
string