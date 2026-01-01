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Class: BlockPaster

Defined in: packages/blockly/core/clipboard/block_paster.ts:21

An object that can paste data into a workspace.

Implements

Properties index

PropertyDescription
TYPE-

Methods index

MethodDescription
paste-

Constructors

Constructor

new BlockPaster(): BlockPaster;

Returns

BlockPaster

Properties

TYPE

static TYPE: string = 'block';

Defined in: packages/blockly/core/clipboard/block_paster.ts:22

Methods

paste()

paste(
   copyData, 
   workspace, 
   coordinate?
): BlockSvg | null;

Defined in: packages/blockly/core/clipboard/block_paster.ts:24

Parameters

ParameterType
copyDataBlockCopyData
workspaceWorkspaceSvg
coordinate?Coordinate

Returns

BlockSvg | null

Implementation of

IPaster.paste