Class: BlockPaster
Defined in: packages/blockly/core/clipboard/block_paster.ts:21
An object that can paste data into a workspace.
Implements
Properties index
|Property
|Description
|TYPE
|-
Methods index
|Method
|Description
|paste
|-
Constructors
Constructor
new BlockPaster(): BlockPaster;
Returns
BlockPaster
Properties
TYPE
static TYPE: string = 'block';
Defined in: packages/blockly/core/clipboard/block_paster.ts:22
Methods
paste()
paste(
copyData,
workspace,
coordinate?
): BlockSvg | null;
Defined in: packages/blockly/core/clipboard/block_paster.ts:24
Parameters
|Parameter
|Type
copyData
BlockCopyData
workspace
WorkspaceSvg
coordinate?
Coordinate
Returns
BlockSvg |
null