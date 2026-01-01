Class: CommentView
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:25
Implements
Properties index
|Property
|Description
|disposing
|Whether this comment view is currently being disposed or not.
|disposed
|Whether this comment view has been disposed or not.
|defaultCommentSize
|The default size of newly created comments.
|workspace
|-
|commentId
|-
Methods index
|Method
|Description
|getEditorFocusableNode
|Returns the FocusableNode representing the editor portion of this comment.
|getSvgRoot
|Returns the root SVG group element of the comment view.
|getSize
|Returns the current size of the comment in workspace units. Respects collapsing.
|setSizeWithoutFiringEvents
|Sets the size of the comment in workspace units, and updates the view elements to reflect the new size.
|setSize
|Sets the size of the comment in workspace units, updates the view elements to reflect the new size, and triggers size change listeners.
|addSizeChangeListener
|Registers a callback that listens for size changes.
|removeSizeChangeListener
|Removes the given listener from the list of size change listeners.
|isCollapsed
|Returns true if the comment is currently collapsed.
|setCollapsed
|Sets whether the comment is currently collapsed or not.
|addOnCollapseListener
|Registers a callback that listens for collapsed-ness changes.
|removeOnCollapseListener
|Removes the given listener from the list of on collapse listeners.
|isEditable
|Returns true if the comment is currently editable.
|setEditable
|Sets the editability of the comment.
|getRelativeToSurfaceXY
|Returns the current location of the comment in workspace coordinates.
|moveTo
|Moves the comment view to the given location.
|getText
|Returns the current text of the comment.
|setText
|Sets the current text of the comment.
|setPlaceholderText
|Sets the placeholder text displayed for an empty comment.
|addTextChangeListener
|Registers a callback that listens for text changes on the comment editor.
|removeTextChangeListener
|Removes the given listener from the comment editor.
|bringToFront
|Brings the workspace comment to the front of its layer.
|dispose
|Disposes of this comment view.
|isDisposed
|Returns whether this comment view has been disposed or not.
|isDeadOrDying
|Returns true if this comment view is currently being disposed or has already been disposed.
|addDisposeListener
|Registers a callback that listens for disposal of this view.
|removeDisposeListener
|Removes the given listener from the list of disposal listeners.
Constructors
Constructor
new CommentView(workspace, commentId): CommentView;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:104
Parameters
|Parameter
|Type
workspace
WorkspaceSvg
commentId
string
Returns
CommentView
Properties
disposing
protected disposing: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:93
Whether this comment view is currently being disposed or not.
disposed
protected disposed: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:96
Whether this comment view has been disposed or not.
defaultCommentSize
static defaultCommentSize: Size;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:102
The default size of newly created comments.
workspace
readonly workspace: WorkspaceSvg;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:105
commentId
readonly commentId: string;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:106
Methods
getEditorFocusableNode()
getEditorFocusableNode(): CommentEditor;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:250
Returns
The FocusableNode representing the editor portion of this comment.
getSvgRoot()
getSvgRoot(): SVGGElement;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:279
Returns the root SVG group element of the comment view.
Returns
SVGGElement
Implementation of
getSize()
getSize(): Size;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:287
Returns the current size of the comment in workspace units. Respects collapsing.
Returns
setSizeWithoutFiringEvents()
setSizeWithoutFiringEvents(size): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:295
Sets the size of the comment in workspace units, and updates the view elements to reflect the new size.
Parameters
|Parameter
|Type
size
Size
Returns
void
setSize()
setSize(size): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:319
Sets the size of the comment in workspace units, updates the view elements to reflect the new size, and triggers size change listeners.
Parameters
|Parameter
|Type
size
Size
Returns
void
addSizeChangeListener()
addSizeChangeListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:417
Registers a callback that listens for size changes.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
listener
|(
oldSize,
newSize) =>
void
|Receives callbacks when the size of the comment changes. The new and old size are in workspace units.
Returns
void
removeSizeChangeListener()
removeSizeChangeListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:422
Removes the given listener from the list of size change listeners.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|() =>
void
Returns
void
isCollapsed()
isCollapsed(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:496
Returns true if the comment is currently collapsed.
Returns
boolean
setCollapsed()
setCollapsed(collapsed): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:501
Sets whether the comment is currently collapsed or not.
Parameters
|Parameter
|Type
collapsed
boolean
Returns
void
addOnCollapseListener()
addOnCollapseListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:525
Registers a callback that listens for collapsed-ness changes.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|(
newCollapse) =>
void
Returns
void
removeOnCollapseListener()
removeOnCollapseListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:530
Removes the given listener from the list of on collapse listeners.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|() =>
void
Returns
void
isEditable()
isEditable(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:538
Returns true if the comment is currently editable.
Returns
boolean
setEditable()
setEditable(editable): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:543
Sets the editability of the comment.
Parameters
|Parameter
|Type
editable
boolean
Returns
void
getRelativeToSurfaceXY()
getRelativeToSurfaceXY(): Coordinate;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:556
Returns the current location of the comment in workspace coordinates.
Returns
moveTo()
moveTo(location): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:565
Moves the comment view to the given location.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
location
Coordinate
|The location to move to in workspace coordinates.
Returns
void
getText()
getText(): string;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:574
Returns the current text of the comment.
Returns
string
setText()
setText(text): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:579
Sets the current text of the comment.
Parameters
|Parameter
|Type
text
string
Returns
void
setPlaceholderText()
setPlaceholderText(text): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:584
Sets the placeholder text displayed for an empty comment.
Parameters
|Parameter
|Type
text
string
Returns
void
addTextChangeListener()
addTextChangeListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:589
Registers a callback that listens for text changes on the comment editor.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|(
oldText,
newText) =>
void
Returns
void
removeTextChangeListener()
removeTextChangeListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:594
Removes the given listener from the comment editor.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|() =>
void
Returns
void
bringToFront()
bringToFront(): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:609
Brings the workspace comment to the front of its layer.
Returns
void
dispose()
dispose(): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:634
Disposes of this comment view.
Returns
void
isDisposed()
isDisposed(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:646
Returns whether this comment view has been disposed or not.
Returns
boolean
isDeadOrDying()
isDeadOrDying(): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:654
Returns true if this comment view is currently being disposed or has already been disposed.
Returns
boolean
addDisposeListener()
addDisposeListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:659
Registers a callback that listens for disposal of this view.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|() =>
void
Returns
void
removeDisposeListener()
removeDisposeListener(listener): void;
Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:664
Removes the given listener from the list of disposal listeners.
Parameters
|Parameter
|Type
listener
|() =>
void
Returns
void