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Class: CommentView

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:25

Implements

Properties index

PropertyDescription
disposingWhether this comment view is currently being disposed or not.
disposedWhether this comment view has been disposed or not.
defaultCommentSizeThe default size of newly created comments.
workspace-
commentId-

Methods index

MethodDescription
getEditorFocusableNodeReturns the FocusableNode representing the editor portion of this comment.
getSvgRootReturns the root SVG group element of the comment view.
getSizeReturns the current size of the comment in workspace units. Respects collapsing.
setSizeWithoutFiringEventsSets the size of the comment in workspace units, and updates the view elements to reflect the new size.
setSizeSets the size of the comment in workspace units, updates the view elements to reflect the new size, and triggers size change listeners.
addSizeChangeListenerRegisters a callback that listens for size changes.
removeSizeChangeListenerRemoves the given listener from the list of size change listeners.
isCollapsedReturns true if the comment is currently collapsed.
setCollapsedSets whether the comment is currently collapsed or not.
addOnCollapseListenerRegisters a callback that listens for collapsed-ness changes.
removeOnCollapseListenerRemoves the given listener from the list of on collapse listeners.
isEditableReturns true if the comment is currently editable.
setEditableSets the editability of the comment.
getRelativeToSurfaceXYReturns the current location of the comment in workspace coordinates.
moveToMoves the comment view to the given location.
getTextReturns the current text of the comment.
setTextSets the current text of the comment.
setPlaceholderTextSets the placeholder text displayed for an empty comment.
addTextChangeListenerRegisters a callback that listens for text changes on the comment editor.
removeTextChangeListenerRemoves the given listener from the comment editor.
bringToFrontBrings the workspace comment to the front of its layer.
disposeDisposes of this comment view.
isDisposedReturns whether this comment view has been disposed or not.
isDeadOrDyingReturns true if this comment view is currently being disposed or has already been disposed.
addDisposeListenerRegisters a callback that listens for disposal of this view.
removeDisposeListenerRemoves the given listener from the list of disposal listeners.

Constructors

Constructor

new CommentView(workspace, commentId): CommentView;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:104

Parameters

ParameterType
workspaceWorkspaceSvg
commentIdstring

Returns

CommentView

Properties

disposing

protected disposing: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:93

Whether this comment view is currently being disposed or not.

disposed

protected disposed: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:96

Whether this comment view has been disposed or not.

defaultCommentSize

static defaultCommentSize: Size;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:102

The default size of newly created comments.

workspace

readonly workspace: WorkspaceSvg;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:105

commentId

readonly commentId: string;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:106

Methods

getEditorFocusableNode()

getEditorFocusableNode(): CommentEditor;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:250

Returns

CommentEditor

The FocusableNode representing the editor portion of this comment.

getSvgRoot()

getSvgRoot(): SVGGElement;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:279

Returns the root SVG group element of the comment view.

Returns

SVGGElement

Implementation of

IRenderedElement.getSvgRoot

getSize()

getSize(): Size;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:287

Returns the current size of the comment in workspace units. Respects collapsing.

Returns

Size

setSizeWithoutFiringEvents()

setSizeWithoutFiringEvents(size): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:295

Sets the size of the comment in workspace units, and updates the view elements to reflect the new size.

Parameters

ParameterType
sizeSize

Returns

void

setSize()

setSize(size): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:319

Sets the size of the comment in workspace units, updates the view elements to reflect the new size, and triggers size change listeners.

Parameters

ParameterType
sizeSize

Returns

void

addSizeChangeListener()

addSizeChangeListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:417

Registers a callback that listens for size changes.

Parameters

ParameterTypeDescription
listener(oldSize, newSize) => voidReceives callbacks when the size of the comment changes. The new and old size are in workspace units.

Returns

void

removeSizeChangeListener()

removeSizeChangeListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:422

Removes the given listener from the list of size change listeners.

Parameters

ParameterType
listener() => void

Returns

void

isCollapsed()

isCollapsed(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:496

Returns true if the comment is currently collapsed.

Returns

boolean

setCollapsed()

setCollapsed(collapsed): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:501

Sets whether the comment is currently collapsed or not.

Parameters

ParameterType
collapsedboolean

Returns

void

addOnCollapseListener()

addOnCollapseListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:525

Registers a callback that listens for collapsed-ness changes.

Parameters

ParameterType
listener(newCollapse) => void

Returns

void

removeOnCollapseListener()

removeOnCollapseListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:530

Removes the given listener from the list of on collapse listeners.

Parameters

ParameterType
listener() => void

Returns

void

isEditable()

isEditable(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:538

Returns true if the comment is currently editable.

Returns

boolean

setEditable()

setEditable(editable): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:543

Sets the editability of the comment.

Parameters

ParameterType
editableboolean

Returns

void

getRelativeToSurfaceXY()

getRelativeToSurfaceXY(): Coordinate;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:556

Returns the current location of the comment in workspace coordinates.

Returns

Coordinate

moveTo()

moveTo(location): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:565

Moves the comment view to the given location.

Parameters

ParameterTypeDescription
locationCoordinateThe location to move to in workspace coordinates.

Returns

void

getText()

getText(): string;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:574

Returns the current text of the comment.

Returns

string

setText()

setText(text): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:579

Sets the current text of the comment.

Parameters

ParameterType
textstring

Returns

void

setPlaceholderText()

setPlaceholderText(text): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:584

Sets the placeholder text displayed for an empty comment.

Parameters

ParameterType
textstring

Returns

void

addTextChangeListener()

addTextChangeListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:589

Registers a callback that listens for text changes on the comment editor.

Parameters

ParameterType
listener(oldText, newText) => void

Returns

void

removeTextChangeListener()

removeTextChangeListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:594

Removes the given listener from the comment editor.

Parameters

ParameterType
listener() => void

Returns

void

bringToFront()

bringToFront(): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:609

Brings the workspace comment to the front of its layer.

Returns

void

dispose()

dispose(): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:634

Disposes of this comment view.

Returns

void

isDisposed()

isDisposed(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:646

Returns whether this comment view has been disposed or not.

Returns

boolean

isDeadOrDying()

isDeadOrDying(): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:654

Returns true if this comment view is currently being disposed or has already been disposed.

Returns

boolean

addDisposeListener()

addDisposeListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:659

Registers a callback that listens for disposal of this view.

Parameters

ParameterType
listener() => void

Returns

void

removeDisposeListener()

removeDisposeListener(listener): void;

Defined in: packages/blockly/core/comments/comment_view.ts:664

Removes the given listener from the list of disposal listeners.

Parameters

ParameterType
listener() => void

Returns

void