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Class: Dragger

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:21

Implements

Properties index

PropertyDescription
startLoc-
dragTarget-
revertShouldDelete-
draggable-

Methods index

MethodDescription
onDragStartHandles any drag startup.
onDragHandles calculating where the element should actually be moved to.
updateDragTargetUpdates the drag target under the pointer (if there is one).
wouldDeleteDraggableReturns true if we would delete the draggable if it was dropped at the current location.
onDragEndHandles any drag cleanup.
onDragRevertHandles a drag being reverted.
shouldReturnToStartReturns true if we should return the draggable to its original location at the end of the drag.
pixelsToWorkspaceUnits-

Constructors

Constructor

new Dragger(draggable): Dragger;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:28

Parameters

ParameterType
draggableIDraggable

Returns

Dragger

Properties

startLoc

protected startLoc: Coordinate;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:22

dragTarget

protected dragTarget: IDragTarget | null = null;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:24

revertShouldDelete

protected revertShouldDelete: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:26

draggable

protected draggable: IDraggable;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:28

Methods

onDragStart()

onDragStart(e?): IDraggable;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:38

Handles any drag startup.

Parameters

ParameterTypeDescription
e?PointerEvent | KeyboardEventEvent that started the drag.

Returns

IDraggable

Implementation of

IDragger.onDragStart

onDrag()

onDrag(e, totalDelta): void;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:54

Handles calculating where the element should actually be moved to.

Parameters

ParameterTypeDescription
ePointerEvent | KeyboardEvent | undefined-
totalDeltaCoordinateThe total amount in pixel coordinates the mouse has moved since the start of the drag.

Returns

void

Implementation of

IDragger.onDrag

updateDragTarget()

protected updateDragTarget(coordinate): void;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:76

Updates the drag target under the pointer (if there is one).

Parameters

ParameterType
coordinateCoordinate

Returns

void

wouldDeleteDraggable()

protected wouldDeleteDraggable(coordinate, rootDraggable): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:103

Returns true if we would delete the draggable if it was dropped at the current location.

Parameters

ParameterType
coordinateCoordinate
rootDraggableIDraggable & IDeletable

Returns

boolean

onDragEnd()

onDragEnd(e?): void;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:121

Handles any drag cleanup.

Parameters

ParameterType
e?PointerEvent | KeyboardEvent

Returns

void

Implementation of

IDragger.onDragEnd

onDragRevert()

onDragRevert(e?): void;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:178

Handles a drag being reverted.

Parameters

ParameterType
e?PointerEvent | KeyboardEvent

Returns

void

Implementation of

IDragger.onDragRevert

shouldReturnToStart()

protected shouldReturnToStart(coordinate, rootDraggable): boolean;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:195

Returns true if we should return the draggable to its original location at the end of the drag.

Parameters

ParameterType
coordinateCoordinate
rootDraggableIDraggable

Returns

boolean

pixelsToWorkspaceUnits()

protected pixelsToWorkspaceUnits(pixelCoord): Coordinate;

Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:204

Parameters

ParameterType
pixelCoordCoordinate

Returns

Coordinate