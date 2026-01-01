Class: Dragger
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:21
Implements
Properties index
|Property
|Description
|startLoc
|-
|dragTarget
|-
|revertShouldDelete
|-
|draggable
|-
Methods index
|Method
|Description
|onDragStart
|Handles any drag startup.
|onDrag
|Handles calculating where the element should actually be moved to.
|updateDragTarget
|Updates the drag target under the pointer (if there is one).
|wouldDeleteDraggable
|Returns true if we would delete the draggable if it was dropped at the current location.
|onDragEnd
|Handles any drag cleanup.
|onDragRevert
|Handles a drag being reverted.
|shouldReturnToStart
|Returns true if we should return the draggable to its original location at the end of the drag.
|pixelsToWorkspaceUnits
|-
Constructors
Constructor
new Dragger(draggable): Dragger;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:28
Parameters
|Parameter
|Type
draggable
IDraggable
Returns
Dragger
Properties
startLoc
protected startLoc: Coordinate;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:22
dragTarget
protected dragTarget: IDragTarget | null = null;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:24
revertShouldDelete
protected revertShouldDelete: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:26
draggable
protected draggable: IDraggable;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:28
Methods
onDragStart()
onDragStart(e?): IDraggable;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:38
Handles any drag startup.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
e?
PointerEvent |
KeyboardEvent
|Event that started the drag.
Returns
Implementation of
onDrag()
onDrag(e, totalDelta): void;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:54
Handles calculating where the element should actually be moved to.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
e
PointerEvent |
KeyboardEvent |
undefined
|-
totalDelta
Coordinate
|The total amount in pixel coordinates the mouse has moved since the start of the drag.
Returns
void
Implementation of
updateDragTarget()
protected updateDragTarget(coordinate): void;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:76
Updates the drag target under the pointer (if there is one).
Parameters
|Parameter
|Type
coordinate
Coordinate
Returns
void
wouldDeleteDraggable()
protected wouldDeleteDraggable(coordinate, rootDraggable): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:103
Returns true if we would delete the draggable if it was dropped at the current location.
Parameters
|Parameter
|Type
coordinate
Coordinate
rootDraggable
IDraggable &
IDeletable
Returns
boolean
onDragEnd()
onDragEnd(e?): void;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:121
Handles any drag cleanup.
Parameters
|Parameter
|Type
e?
PointerEvent |
KeyboardEvent
Returns
void
Implementation of
onDragRevert()
onDragRevert(e?): void;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:178
Handles a drag being reverted.
Parameters
|Parameter
|Type
e?
PointerEvent |
KeyboardEvent
Returns
void
Implementation of
shouldReturnToStart()
protected shouldReturnToStart(coordinate, rootDraggable): boolean;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:195
Returns true if we should return the draggable to its original location at the end of the drag.
Parameters
|Parameter
|Type
coordinate
Coordinate
rootDraggable
IDraggable
Returns
boolean
pixelsToWorkspaceUnits()
protected pixelsToWorkspaceUnits(pixelCoord): Coordinate;
Defined in: packages/blockly/core/dragging/dragger.ts:204
Parameters
|Parameter
|Type
pixelCoord
Coordinate