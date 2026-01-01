Class: ConstantProvider
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:14
An object that provides constants for rendering blocks in Geras mode.
Extends
Properties index
|Property
|Description
|NO_PADDING
|The size of an empty spacer.
|SMALL_PADDING
|The size of small padding.
|MEDIUM_PADDING
|The size of medium padding.
|MEDIUM_LARGE_PADDING
|The size of medium-large padding.
|LARGE_PADDING
|The size of large padding.
|TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y
|-
|TAB_HEIGHT
|The height of the puzzle tab used for input and output connections.
|TAB_OFFSET_FROM_TOP
|The offset from the top of the block at which a puzzle tab is positioned.
|TAB_VERTICAL_OVERLAP
|Vertical overlap of the puzzle tab, used to make it look more like a puzzle piece.
|TAB_WIDTH
|The width of the puzzle tab used for input and output connections.
|NOTCH_WIDTH
|The width of the notch used for previous and next connections.
|NOTCH_HEIGHT
|The height of the notch used for previous and next connections.
|MIN_BLOCK_WIDTH
|The minimum width of the block.
|EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT
|-
|DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT
|-
|DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT
|-
|CORNER_RADIUS
|Rounded corner radius.
|NOTCH_OFFSET_LEFT
|Offset from the left side of a block or the inside of a statement input to the left side of the notch.
|STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET
|-
|STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT
|-
|BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y
|Vertical padding between consecutive statement inputs.
|TOP_ROW_MIN_HEIGHT
|-
|TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT
|-
|BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT
|-
|BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT
|-
|ADD_START_HATS
|Whether to add a 'hat' on top of all blocks with no previous or output connections. Can be overridden by 'hat' property on Theme.BlockStyle.
|START_HAT_HEIGHT
|Height of the top hat.
|START_HAT_WIDTH
|Width of the top hat.
|SPACER_DEFAULT_HEIGHT
|-
|MIN_BLOCK_HEIGHT
|-
|EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING
|-
|EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT
|-
|EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING
|-
|EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT
|-
|START_POINT
|-
|JAGGED_TEETH_HEIGHT
|Height of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.
|JAGGED_TEETH_WIDTH
|Width of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.
|FIELD_TEXT_FONTSIZE
|Point size of text.
|FIELD_TEXT_FONTWEIGHT
|Text font weight.
|FIELD_TEXT_FONTFAMILY
|Text font family.
|FIELD_TEXT_HEIGHT
|Height of text. This constant is dynamically set in
setFontConstants_ to be the height of the text based on the font used.
|FIELD_TEXT_BASELINE
|Text baseline. This constant is dynamically set in
setFontConstants_ to be the baseline of the text based on the font used.
|FIELD_BORDER_RECT_RADIUS
|A field's border rect corner radius.
|FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT
|A field's border rect default height.
|FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING
|A field's border rect X padding.
|FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING
|A field's border rect Y padding.
|FIELD_BORDER_RECT_COLOUR
|The backing colour of a field's border rect.
|FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT
|-
|FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW
|Whether or not a dropdown field should add a border rect when in a shadow block.
|FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV
|Whether or not a dropdown field's div should be coloured to match the block colours.
|FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW
|Whether or not a dropdown field uses a text or SVG arrow.
|FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING
|-
|FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE
|A dropdown field's SVG arrow size.
|FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI
|-
|FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW
|Whether or not to show a box shadow around the widget div. This is only a feature of full block fields.
|FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK
|Whether or not the colour field should display its colour value on the entire block.
|FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH
|A colour field's default width.
|FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT
|-
|FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET
|-
|randomIdentifier
|-
|embossFilterId
|The ID of the emboss filter, or the empty string if no filter is set.
|disabledPatternId
|The ID of the disabled pattern, or the empty string if no pattern is set.
|debugFilterId
|The ID of the debug filter, or the empty string if no pattern is set.
|CURSOR_COLOUR
|Cursor colour.
|MARKER_COLOUR
|Immovable marker colour.
|CURSOR_WS_WIDTH
|Width of the horizontal cursor.
|WS_CURSOR_HEIGHT
|Height of the horizontal cursor.
|CURSOR_STACK_PADDING
|Padding around a stack.
|CURSOR_BLOCK_PADDING
|Padding around a block.
|CURSOR_STROKE_WIDTH
|Stroke of the cursor.
|FULL_BLOCK_FIELDS
|Whether text input and colour fields fill up the entire source block.
|INSERTION_MARKER_COLOUR
|The main colour of insertion markers, in hex. The block is rendered a transparent grey by changing the fill opacity in CSS.
|INSERTION_MARKER_OPACITY
|The insertion marker opacity.
|SHAPES
|-
|JAGGED_TEETH
|-
|NOTCH
|-
|START_HAT
|-
|PUZZLE_TAB
|-
|INSIDE_CORNERS
|-
|OUTSIDE_CORNERS
|-
|blockStyles
|-
|FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER
|-
|DARK_PATH_OFFSET
|-
|MAX_BOTTOM_WIDTH
|The maximum width of a bottom row that follows a statement input and has inputs inline.
|STATEMENT_BOTTOM_SPACER
|-
Methods index
|Method
|Description
|init
|Initialize shape objects based on the constants set in the constructor.
|setTheme
|Refresh constants properties that depend on the theme.
|setDynamicProperties_
|Sets dynamic properties that depend on other values or theme properties.
|setFontConstants_
|Set constants related to fonts.
|setComponentConstants_
|Set constants from a theme's component styles.
|getBlockStyleForColour
|Get or create a block style based on a single colour value. Generate a name for the style based on the colour.
|getBlockStyle
|Gets the BlockStyle for the given block style name.
|createBlockStyle_
|Create a block style object based on the given colour.
|validatedBlockStyle_
|Get a full block style object based on the input style object. Populate any missing values.
|generateSecondaryColour_
|Generate a secondary colour from the passed in primary colour.
|generateTertiaryColour_
|Generate a tertiary colour from the passed in primary colour.
|dispose
|Dispose of this constants provider. Delete all DOM elements that this provider created.
|makeJaggedTeeth
|Returns an object containing sizing and path information about collapsed block indicators.
|makeStartHat
|Returns an object containing sizing and path information about start hats.
|makePuzzleTab
|Returns an object containing sizing and path information about puzzle tabs.
|makeNotch
|Returns an object containing sizing and path information about notches.
|makeInsideCorners
|Returns an object containing sizing and path information about inside corners.
|makeOutsideCorners
|Returns an object containing sizing and path information about outside corners.
|shapeFor
|Get an object with connection shape and sizing information based on the type of the connection.
|createDom
|Create any DOM elements that this renderer needs (filters, patterns, etc).
|injectCSS_
|Inject renderer specific CSS into the page.
|getCSS_
|Get any renderer specific CSS to inject when the renderer is initialized.
Constructors
Constructor
new ConstantProvider(): ConstantProvider;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:28
Returns
ConstantProvider
Overrides
Properties
NO_PADDING
NO_PADDING: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:126
The size of an empty spacer.
Inherited from
SMALL_PADDING
SMALL_PADDING: number = 3;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:129
The size of small padding.
Inherited from
ConstantProvider.
SMALL_PADDING
MEDIUM_PADDING
MEDIUM_PADDING: number = 5;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:132
The size of medium padding.
Inherited from
ConstantProvider.
MEDIUM_PADDING
MEDIUM_LARGE_PADDING
MEDIUM_LARGE_PADDING: number = 8;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:135
The size of medium-large padding.
Inherited from
ConstantProvider.
MEDIUM_LARGE_PADDING
LARGE_PADDING
LARGE_PADDING: number = 10;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:138
The size of large padding.
Inherited from
ConstantProvider.
LARGE_PADDING
TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y
TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:139
Inherited from
ConstantProvider.
TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y
TAB_HEIGHT
TAB_HEIGHT: number = 15;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:142
The height of the puzzle tab used for input and output connections.
Inherited from
TAB_OFFSET_FROM_TOP
TAB_OFFSET_FROM_TOP: number = 5;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:147
The offset from the top of the block at which a puzzle tab is positioned.
Inherited from
ConstantProvider.
TAB_OFFSET_FROM_TOP
TAB_VERTICAL_OVERLAP
TAB_VERTICAL_OVERLAP: number = 2.5;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:153
Vertical overlap of the puzzle tab, used to make it look more like a puzzle piece.
Inherited from
ConstantProvider.
TAB_VERTICAL_OVERLAP
TAB_WIDTH
TAB_WIDTH: number = 8;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:156
The width of the puzzle tab used for input and output connections.
Inherited from
NOTCH_WIDTH
NOTCH_WIDTH: number = 15;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:159
The width of the notch used for previous and next connections.
Inherited from
NOTCH_HEIGHT
NOTCH_HEIGHT: number = 4;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:162
The height of the notch used for previous and next connections.
Inherited from
MIN_BLOCK_WIDTH
MIN_BLOCK_WIDTH: number = 12;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:165
The minimum width of the block.
Inherited from
ConstantProvider.
MIN_BLOCK_WIDTH
EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT
EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT: number = 16;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:166
Inherited from
ConstantProvider.
EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT
DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT
DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:167
Inherited from
ConstantProvider.
DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT
DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT
DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:168
Inherited from
ConstantProvider.
DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT
CORNER_RADIUS
CORNER_RADIUS: number = 8;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:171
Rounded corner radius.
Inherited from
ConstantProvider.
CORNER_RADIUS
NOTCH_OFFSET_LEFT
NOTCH_OFFSET_LEFT: number = 15;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:177
Offset from the left side of a block or the inside of a statement input to the left side of the notch.
Inherited from
ConstantProvider.
NOTCH_OFFSET_LEFT
STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET
STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:178
Inherited from
ConstantProvider.
STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET
STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT
STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT: number = 20;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:181
Inherited from
ConstantProvider.
STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT
BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y
BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y: number = 4;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:184
Vertical padding between consecutive statement inputs.
Inherited from
ConstantProvider.
BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y
TOP_ROW_MIN_HEIGHT
TOP_ROW_MIN_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:185
Inherited from
ConstantProvider.
TOP_ROW_MIN_HEIGHT
TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT
TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:186
Inherited from
ConstantProvider.
TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT
BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT
BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:187
Inherited from
ConstantProvider.
BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT
BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT
BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:188
Inherited from
ConstantProvider.
BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT
ADD_START_HATS
ADD_START_HATS: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:194
Whether to add a 'hat' on top of all blocks with no previous or output connections. Can be overridden by 'hat' property on Theme.BlockStyle.
Inherited from
ConstantProvider.
ADD_START_HATS
START_HAT_HEIGHT
START_HAT_HEIGHT: number = 15;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:197
Height of the top hat.
Inherited from
ConstantProvider.
START_HAT_HEIGHT
START_HAT_WIDTH
START_HAT_WIDTH: number = 100;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:200
Width of the top hat.
Inherited from
ConstantProvider.
START_HAT_WIDTH
SPACER_DEFAULT_HEIGHT
SPACER_DEFAULT_HEIGHT: number = 15;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:202
Inherited from
ConstantProvider.
SPACER_DEFAULT_HEIGHT
MIN_BLOCK_HEIGHT
MIN_BLOCK_HEIGHT: number = 24;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:204
Inherited from
ConstantProvider.
MIN_BLOCK_HEIGHT
EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING
EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING: number = 14.5;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:206
Inherited from
ConstantProvider.
EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING
EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT
EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:207
Inherited from
ConstantProvider.
EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT
EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING
EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING: number = 2;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:209
Inherited from
ConstantProvider.
EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING
EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT
EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:210
Inherited from
ConstantProvider.
EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT
START_POINT
START_POINT: string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:211
Inherited from
JAGGED_TEETH_HEIGHT
JAGGED_TEETH_HEIGHT: number = 12;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:214
Height of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.
Inherited from
ConstantProvider.
JAGGED_TEETH_HEIGHT
JAGGED_TEETH_WIDTH
JAGGED_TEETH_WIDTH: number = 6;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:217
Width of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.
Inherited from
ConstantProvider.
JAGGED_TEETH_WIDTH
FIELD_TEXT_FONTSIZE
FIELD_TEXT_FONTSIZE: number = 11;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:220
Point size of text.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_TEXT_FONTSIZE
FIELD_TEXT_FONTWEIGHT
FIELD_TEXT_FONTWEIGHT: string = 'normal';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:223
Text font weight.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_TEXT_FONTWEIGHT
FIELD_TEXT_FONTFAMILY
FIELD_TEXT_FONTFAMILY: string = 'sans-serif';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:226
Text font family.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_TEXT_FONTFAMILY
FIELD_TEXT_HEIGHT
FIELD_TEXT_HEIGHT: number = -1;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:233
Height of text. This constant is dynamically set in
setFontConstants_ to be the height of the text based on the font
used.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_TEXT_HEIGHT
FIELD_TEXT_BASELINE
FIELD_TEXT_BASELINE: number = -1;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:239
Text baseline. This constant is dynamically set in
setFontConstants_
to be the baseline of the text based on the font used.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_TEXT_BASELINE
FIELD_BORDER_RECT_RADIUS
FIELD_BORDER_RECT_RADIUS: number = 4;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:242
A field's border rect corner radius.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_BORDER_RECT_RADIUS
FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT
FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT: number = 16;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:245
A field's border rect default height.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT
FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING
FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING: number = 5;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:248
A field's border rect X padding.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING
FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING
FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING: number = 3;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:251
A field's border rect Y padding.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING
FIELD_BORDER_RECT_COLOUR
FIELD_BORDER_RECT_COLOUR: string = '#fff';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:256
The backing colour of a field's border rect.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_BORDER_RECT_COLOUR
FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT
FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:258
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT
FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW
FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:264
Whether or not a dropdown field should add a border rect when in a shadow block.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW
FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV
FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:270
Whether or not a dropdown field's div should be coloured to match the block colours.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:273
Whether or not a dropdown field uses a text or SVG arrow.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:274
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE: number = 12;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:277
A dropdown field's SVG arrow size.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI: string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:278
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI
FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW
FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:284
Whether or not to show a box shadow around the widget div. This is only a feature of full block fields.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW
FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK
FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:290
Whether or not the colour field should display its colour value on the entire block.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK
FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH
FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH: number = 26;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:293
A colour field's default width.
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH
FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT
FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:294
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT
FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET
FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:295
Inherited from
ConstantProvider.
FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET
randomIdentifier
randomIdentifier: string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:296
Inherited from
ConstantProvider.
randomIdentifier
embossFilterId
embossFilterId: string = '';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:307
The ID of the emboss filter, or the empty string if no filter is set.
Inherited from
ConstantProvider.
embossFilterId
disabledPatternId
disabledPatternId: string = '';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:315
The ID of the disabled pattern, or the empty string if no pattern is set.
Inherited from
ConstantProvider.
disabledPatternId
debugFilterId
debugFilterId: string = '';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:325
The ID of the debug filter, or the empty string if no pattern is set.
Inherited from
ConstantProvider.
debugFilterId
CURSOR_COLOUR
CURSOR_COLOUR: string = '#cc0a0a';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:335
Cursor colour.
Inherited from
ConstantProvider.
CURSOR_COLOUR
MARKER_COLOUR
MARKER_COLOUR: string = '#4286f4';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:340
Immovable marker colour.
Inherited from
ConstantProvider.
MARKER_COLOUR
CURSOR_WS_WIDTH
CURSOR_WS_WIDTH: number = 100;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:345
Width of the horizontal cursor.
Inherited from
ConstantProvider.
CURSOR_WS_WIDTH
WS_CURSOR_HEIGHT
WS_CURSOR_HEIGHT: number = 5;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:350
Height of the horizontal cursor.
Inherited from
ConstantProvider.
WS_CURSOR_HEIGHT
CURSOR_STACK_PADDING
CURSOR_STACK_PADDING: number = 10;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:355
Padding around a stack.
Inherited from
ConstantProvider.
CURSOR_STACK_PADDING
CURSOR_BLOCK_PADDING
CURSOR_BLOCK_PADDING: number = 2;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:360
Padding around a block.
Inherited from
ConstantProvider.
CURSOR_BLOCK_PADDING
CURSOR_STROKE_WIDTH
CURSOR_STROKE_WIDTH: number = 4;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:365
Stroke of the cursor.
Inherited from
ConstantProvider.
CURSOR_STROKE_WIDTH
FULL_BLOCK_FIELDS
FULL_BLOCK_FIELDS: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:370
Whether text input and colour fields fill up the entire source block.
Inherited from
ConstantProvider.
FULL_BLOCK_FIELDS
INSERTION_MARKER_COLOUR
INSERTION_MARKER_COLOUR: string = '#000000';
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:376
The main colour of insertion markers, in hex. The block is rendered a transparent grey by changing the fill opacity in CSS.
Inherited from
ConstantProvider.
INSERTION_MARKER_COLOUR
INSERTION_MARKER_OPACITY
INSERTION_MARKER_OPACITY: number = 0.2;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:381
The insertion marker opacity.
Inherited from
ConstantProvider.
INSERTION_MARKER_OPACITY
SHAPES
SHAPES: object;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:383
Index Signature
[key: string]: number
Inherited from
JAGGED_TEETH
JAGGED_TEETH: JaggedTeeth;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:385
Inherited from
NOTCH
NOTCH: Notch;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:387
Inherited from
START_HAT
START_HAT: StartHat;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:389
Inherited from
PUZZLE_TAB
PUZZLE_TAB: PuzzleTab;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:391
Inherited from
INSIDE_CORNERS
INSIDE_CORNERS: InsideCorners;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:393
Inherited from
ConstantProvider.
INSIDE_CORNERS
OUTSIDE_CORNERS
OUTSIDE_CORNERS: OutsideCorners;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:395
Inherited from
ConstantProvider.
OUTSIDE_CORNERS
blockStyles
blockStyles: object;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:398
Index Signature
[key: string]: BlockStyle
Inherited from
FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER
FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER: boolean = false;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:15
Overrides
ConstantProvider.
FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER
DARK_PATH_OFFSET
DARK_PATH_OFFSET: number = 1;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:19
MAX_BOTTOM_WIDTH
MAX_BOTTOM_WIDTH: number = 30;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:25
The maximum width of a bottom row that follows a statement input and has inputs inline.
STATEMENT_BOTTOM_SPACER
STATEMENT_BOTTOM_SPACER: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:26
Overrides
ConstantProvider.
STATEMENT_BOTTOM_SPACER
Methods
init()
init(): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:487
Initialize shape objects based on the constants set in the constructor.
Returns
void
Inherited from
setTheme()
setTheme(theme): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:521
Refresh constants properties that depend on the theme.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
theme
Theme
|The current workspace theme.
Returns
void
Inherited from
setDynamicProperties_()
protected setDynamicProperties_(theme): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:538
Sets dynamic properties that depend on other values or theme properties.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
theme
Theme
|The current workspace theme.
Returns
void
Inherited from
ConstantProvider.
setDynamicProperties_
setFontConstants_()
protected setFontConstants_(theme): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:551
Set constants related to fonts.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
theme
Theme
|The current workspace theme.
Returns
void
Inherited from
ConstantProvider.
setFontConstants_
setComponentConstants_()
protected setComponentConstants_(theme): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:580
Set constants from a theme's component styles.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
theme
Theme
|The current workspace theme.
Returns
void
Inherited from
ConstantProvider.
setComponentConstants_
getBlockStyleForColour()
getBlockStyleForColour(colour): object;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:601
Get or create a block style based on a single colour value. Generate a name for the style based on the colour.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
colour
string
|#RRGGBB colour string.
Returns
object
An object containing the style and an autogenerated name for that style.
style
style: BlockStyle;
name
name: string;
Inherited from
ConstantProvider.
getBlockStyleForColour
getBlockStyle()
getBlockStyle(blockStyleName): BlockStyle;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:616
Gets the BlockStyle for the given block style name.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
blockStyleName
string |
null
|The name of the block style.
Returns
The named block style, or a default style if no style with the given name was found.
Inherited from
ConstantProvider.
getBlockStyle
createBlockStyle_()
protected createBlockStyle_(colour): BlockStyle;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:631
Create a block style object based on the given colour.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
colour
string
|#RRGGBB colour string.
Returns
A populated block style based on the given colour.
Inherited from
ConstantProvider.
createBlockStyle_
validatedBlockStyle_()
protected validatedBlockStyle_(blockStyle): BlockStyle;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:642
Get a full block style object based on the input style object. Populate any missing values.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
blockStyle
Partial<
BlockStyle>
|A full or partial block style object.
Returns
A full block style object, with all required properties populated.
Inherited from
ConstantProvider.
validatedBlockStyle_
generateSecondaryColour_()
protected generateSecondaryColour_(inputColour): string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:670
Generate a secondary colour from the passed in primary colour.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
inputColour
string
|Primary colour.
Returns
string
The generated secondary colour.
Inherited from
ConstantProvider.
generateSecondaryColour_
generateTertiaryColour_()
protected generateTertiaryColour_(inputColour): string;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:680
Generate a tertiary colour from the passed in primary colour.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
inputColour
string
|Primary colour.
Returns
string
The generated tertiary colour.
Inherited from
ConstantProvider.
generateTertiaryColour_
dispose()
dispose(): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:688
Dispose of this constants provider. Delete all DOM elements that this provider created.
Returns
void
Inherited from
makeJaggedTeeth()
protected makeJaggedTeeth(): JaggedTeeth;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:704
Returns
An object containing sizing and path information about collapsed block indicators.
Inherited from
ConstantProvider.
makeJaggedTeeth
makeStartHat()
protected makeStartHat(): StartHat;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:719
Returns
An object containing sizing and path information about start hats.
Inherited from
makePuzzleTab()
protected makePuzzleTab(): PuzzleTab;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:738
Returns
An object containing sizing and path information about puzzle tabs.
Inherited from
ConstantProvider.
makePuzzleTab
makeNotch()
protected makeNotch(): Notch;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:796
Returns
An object containing sizing and path information about notches.
Inherited from
makeInsideCorners()
protected makeInsideCorners(): InsideCorners;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:832
Returns
An object containing sizing and path information about inside corners.
Inherited from
ConstantProvider.
makeInsideCorners
makeOutsideCorners()
protected makeOutsideCorners(): OutsideCorners;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:861
Returns
An object containing sizing and path information about outside corners.
Inherited from
ConstantProvider.
makeOutsideCorners
shapeFor()
shapeFor(connection): Shape;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:908
Get an object with connection shape and sizing information based on the type of the connection.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
connection
RenderedConnection
|The connection to find a shape object for
Returns
Shape
The shape object for the connection.
Inherited from
createDom()
createDom(
svg,
selector,
injectionDivIfIsParent?
): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:932
Create any DOM elements that this renderer needs (filters, patterns, etc).
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
svg
SVGElement
|The root of the workspace's SVG.
selector
string
|The CSS selector to use.
injectionDivIfIsParent?
HTMLElement
|The div containing the parent workspace and all related workspaces and block containers, if this renderer is for the parent workspace. CSS variables representing SVG patterns will be scoped to this container. Child workspaces should not override the CSS variables created by the parent and thus do not need access to the injection div.
Returns
void
Inherited from
injectCSS_()
protected injectCSS_(root, selector): void;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:1127
Inject renderer specific CSS into the page.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
root
Document |
ShadowRoot
|The document root to inject the CSS into.
selector
string
|The CSS selector to interpolate into the stylesheet.
Returns
void
Inherited from
getCSS_()
getCSS_(selector): string[];
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/constants.ts:32
Get any renderer specific CSS to inject when the renderer is initialized.
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
selector
string
|CSS selector to use.
Returns
string[]
Array of CSS strings.