Class: StatementInput
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/measurables/statement_input.ts:18
An object containing information about the space a statement input takes up during rendering.
Extends
Properties index
|Property
|Description
|constants_
|The renderer's constant provider.
|width
|-
|height
|-
|type
|-
|xPos
|-
|centerline
|-
|notchOffset
|-
|shape
|-
|isDynamicShape
|-
|highlighted
|-
|connectionModel
|The connection object on the block that this represents.
|align
|-
|connectedBlock
|-
|connectedBlockWidth
|-
|connectedBlockHeight
|-
|connectionOffsetX
|-
|connectionOffsetY
|-
|input
|The input to measure and store information for.
Constructors
Constructor
new StatementInput(constants, input): StatementInput;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/measurables/statement_input.ts:25
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
constants
ConstantProvider
|The rendering constants provider.
input
Input
|The statement input to measure and store information for.
Returns
StatementInput
Overrides
Properties
constants_
constants_: ConstantProvider;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/geras/measurables/statement_input.ts:19
The renderer's constant provider.
Overrides
width
width: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18
Inherited from
height
height: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20
Inherited from
type
type: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21
Inherited from
xPos
xPos: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22
Inherited from
centerline
centerline: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24
Inherited from
notchOffset
notchOffset: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25
Inherited from
shape
shape: Shape;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:19
Inherited from
isDynamicShape
isDynamicShape: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:20
Inherited from
highlighted
highlighted: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:21
Inherited from
connectionModel
connectionModel: RenderedConnection;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:30
The connection object on the block that this represents.
Inherited from
StatementInput.
connectionModel
align
align: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:21
Inherited from
connectedBlock
connectedBlock: BlockSvg | null;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:22
Inherited from
connectedBlockWidth
connectedBlockWidth: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:23
Inherited from
StatementInput.
connectedBlockWidth
connectedBlockHeight
connectedBlockHeight: number;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:24
Inherited from
StatementInput.
connectedBlockHeight
connectionOffsetX
connectionOffsetX: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:25
Inherited from
StatementInput.
connectionOffsetX
connectionOffsetY
connectionOffsetY: number = 0;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:26
Inherited from
StatementInput.
connectionOffsetY
input
input: Input;
Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:34
The input to measure and store information for.