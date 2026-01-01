Skip to main content

Enumeration: inputTypes

Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:14

Enum for the type of a connection or input.

Enumeration Members

VALUE

VALUE: 1;

Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:16

STATEMENT

STATEMENT: 3;

Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:18

DUMMY

DUMMY: 5;

Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:20

CUSTOM

CUSTOM: 6;

Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:22

END_ROW

END_ROW: 7;

Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:26