Enumeration: inputTypes
Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:14
Enum for the type of a connection or input.
Enumeration Members
VALUE
VALUE: 1;
Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:16
STATEMENT
STATEMENT: 3;
Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:18
DUMMY
DUMMY: 5;
Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:20
CUSTOM
CUSTOM: 6;
Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:22
END_ROW
END_ROW: 7;
Defined in: packages/blockly/core/inputs/input_types.ts:26