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Class: Type<_T>

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:61

A name with the type of the element stored in the generic.

Type Parameters

Type Parameter
_T

Properties index

PropertyDescription
CONNECTION_CHECKER-
CONNECTION_PREVIEWER-
EVENT-
FIELD-
INPUT-
RENDERER-
TOOLBOX-
THEME-
TOOLBOX_ITEM-
FLYOUTS_VERTICAL_TOOLBOX-
FLYOUTS_HORIZONTAL_TOOLBOX-
FLYOUT_INFLATER-
METRICS_MANAGER-
BLOCK_DRAGGERType for an IDragger. Formerly behavior was mostly covered by BlockDraggeers, which is why the name is inaccurate.
VARIABLE_MODEL-
VARIABLE_MAP-

Methods index

MethodDescription
toStringReturns the name of the type.

Constructors

Constructor

new Type<_T>(name): Type<_T>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:63

Parameters

ParameterTypeDescription
namestringThe name of the registry type.

Returns

Type<_T>

Properties

CONNECTION_CHECKER

static CONNECTION_CHECKER: Type<IConnectionChecker>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:74

CONNECTION_PREVIEWER

static CONNECTION_PREVIEWER: Type<IConnectionPreviewer>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:76

EVENT

static EVENT: Type<Abstract>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:80

FIELD

static FIELD: Type<Field<any>>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:82

INPUT

static INPUT: Type<Input>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:84

RENDERER

static RENDERER: Type<Renderer>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:86

TOOLBOX

static TOOLBOX: Type<IToolbox>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:88

THEME

static THEME: Type<Theme>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:90

TOOLBOX_ITEM

static TOOLBOX_ITEM: Type<ToolboxItem>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:92

FLYOUTS_VERTICAL_TOOLBOX

static FLYOUTS_VERTICAL_TOOLBOX: Type<IFlyout>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:94

FLYOUTS_HORIZONTAL_TOOLBOX

static FLYOUTS_HORIZONTAL_TOOLBOX: Type<IFlyout>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:96

FLYOUT_INFLATER

static FLYOUT_INFLATER: Type<IFlyoutInflater>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:100

METRICS_MANAGER

static METRICS_MANAGER: Type<IMetricsManager>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:102

BLOCK_DRAGGER

static BLOCK_DRAGGER: Type<IDragger>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:108

Type for an IDragger. Formerly behavior was mostly covered by BlockDraggeers, which is why the name is inaccurate.

VARIABLE_MODEL

static VARIABLE_MODEL: Type<IVariableModelStatic<IVariableState> & IVariableModel<IVariableState>>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:119

VARIABLE_MAP

static VARIABLE_MAP: Type<IVariableMap<IVariableModel<IVariableState>>>;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:123

Methods

toString()

toString(): string;

Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:70

Returns the name of the type.

Returns

string

The name.