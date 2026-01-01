Class: Type<_T>
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:61
A name with the type of the element stored in the generic.
Type Parameters
|Type Parameter
_T
Properties index
|Property
|Description
|CONNECTION_CHECKER
|-
|CONNECTION_PREVIEWER
|-
|EVENT
|-
|FIELD
|-
|INPUT
|-
|RENDERER
|-
|TOOLBOX
|-
|THEME
|-
|TOOLBOX_ITEM
|-
|FLYOUTS_VERTICAL_TOOLBOX
|-
|FLYOUTS_HORIZONTAL_TOOLBOX
|-
|FLYOUT_INFLATER
|-
|METRICS_MANAGER
|-
|BLOCK_DRAGGER
|Type for an IDragger. Formerly behavior was mostly covered by BlockDraggeers, which is why the name is inaccurate.
|VARIABLE_MODEL
|-
|VARIABLE_MAP
|-
Methods index
|Method
|Description
|toString
|Returns the name of the type.
Constructors
Constructor
new Type<_T>(name): Type<_T>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:63
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
name
string
|The name of the registry type.
Returns
Type<
_T>
Properties
CONNECTION_CHECKER
static CONNECTION_CHECKER: Type<IConnectionChecker>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:74
CONNECTION_PREVIEWER
static CONNECTION_PREVIEWER: Type<IConnectionPreviewer>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:76
EVENT
static EVENT: Type<Abstract>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:80
FIELD
static FIELD: Type<Field<any>>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:82
INPUT
static INPUT: Type<Input>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:84
RENDERER
static RENDERER: Type<Renderer>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:86
TOOLBOX
static TOOLBOX: Type<IToolbox>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:88
THEME
static THEME: Type<Theme>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:90
TOOLBOX_ITEM
static TOOLBOX_ITEM: Type<ToolboxItem>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:92
FLYOUTS_VERTICAL_TOOLBOX
static FLYOUTS_VERTICAL_TOOLBOX: Type<IFlyout>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:94
FLYOUTS_HORIZONTAL_TOOLBOX
static FLYOUTS_HORIZONTAL_TOOLBOX: Type<IFlyout>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:96
FLYOUT_INFLATER
static FLYOUT_INFLATER: Type<IFlyoutInflater>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:100
METRICS_MANAGER
static METRICS_MANAGER: Type<IMetricsManager>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:102
BLOCK_DRAGGER
static BLOCK_DRAGGER: Type<IDragger>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:108
Type for an IDragger. Formerly behavior was mostly covered by BlockDraggeers, which is why the name is inaccurate.
VARIABLE_MODEL
static VARIABLE_MODEL: Type<IVariableModelStatic<IVariableState> & IVariableModel<IVariableState>>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:119
VARIABLE_MAP
static VARIABLE_MAP: Type<IVariableMap<IVariableModel<IVariableState>>>;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:123
Methods
toString()
toString(): string;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:70
Returns the name of the type.
Returns
string
The name.