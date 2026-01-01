Function: register()
function register<T>(
type,
name,
registryItem,
opt_allowOverrides?
): void;
Defined in: packages/blockly/core/registry.ts:141
Registers a class based on a type and name.
Type Parameters
|Type Parameter
T
Parameters
|Parameter
|Type
|Description
type
string |
Type<
T>
|The type of the plugin. (e.g. Field, Renderer)
name
string
|The plugin's name. (Ex. field_angle, geras)
registryItem
any
|The class or object to register.
opt_allowOverrides?
boolean
|True to prevent an error when overriding an already registered item.
Returns
void
Throws
if the type or name is empty, a name with the given type has already been registered, or if the given class or object is not valid for its type.