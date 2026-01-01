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Interface: State

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:51

Represents the state of a given block.

Properties index

PropertyDescription
type-
id-
x-
y-
collapsed-
deletable-
movable-
editable-
enabled-
disabledReasons-
inline-
data-
extraState-
icons-
fields-
inputs-
next-

Properties

type

type: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:52

id?

optional id?: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:53

x?

optional x?: number;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:54

y?

optional y?: number;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:55

collapsed?

optional collapsed?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:56

deletable?

optional deletable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:57

movable?

optional movable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:58

editable?

optional editable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:59

enabled?

optional enabled?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:60

disabledReasons?

optional disabledReasons?: string[];

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:61

inline?

optional inline?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:62

data?

optional data?: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:63

extraState?

optional extraState?: any;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:64

icons?

optional icons?: object;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:65

Index Signature

[key: string]: any

fields?

optional fields?: object;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:66

Index Signature

[key: string]: any

inputs?

optional inputs?: object;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:67

Index Signature

[key: string]: ConnectionState

next?

optional next?: ConnectionState;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:68