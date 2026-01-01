Interface: State
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:51
Represents the state of a given block.
Properties index
|Property
|Description
|type
|-
|id
|-
|x
|-
|y
|-
|collapsed
|-
|deletable
|-
|movable
|-
|editable
|-
|enabled
|-
|disabledReasons
|-
|inline
|-
|data
|-
|extraState
|-
|icons
|-
|fields
|-
|inputs
|-
|next
|-
Properties
type
type: string;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:52
id?
optional id?: string;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:53
x?
optional x?: number;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:54
y?
optional y?: number;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:55
collapsed?
optional collapsed?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:56
deletable?
optional deletable?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:57
movable?
optional movable?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:58
editable?
optional editable?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:59
enabled?
optional enabled?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:60
disabledReasons?
optional disabledReasons?: string[];
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:61
inline?
optional inline?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:62
data?
optional data?: string;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:63
extraState?
optional extraState?: any;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:64
icons?
optional icons?: object;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:65
Index Signature
[key: string]: any
fields?
optional fields?: object;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:66
Index Signature
[key: string]: any
inputs?
optional inputs?: object;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:67
Index Signature
[key: string]: ConnectionState
next?
optional next?: ConnectionState;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/blocks.ts:68