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Function: loadProcedure()

function loadProcedure<ProcedureModel, ParameterModel>(
   procedureModelClass, 
   parameterModelClass, 
   state, 
   workspace
): ProcedureModel;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:83

Deserializes the given procedure model State from JSON.

Type Parameters

Type Parameter
ProcedureModel extends IProcedureModel
ParameterModel extends IParameterModel

Parameters

ParameterType
procedureModelClassProcedureModelConstructor<ProcedureModel>
parameterModelClassParameterModelConstructor<ParameterModel>
stateState
workspaceWorkspace

Returns

ProcedureModel