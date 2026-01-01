Function: loadProcedure()
function loadProcedure<ProcedureModel, ParameterModel>(
procedureModelClass,
parameterModelClass,
state,
workspace
): ProcedureModel;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:83
Deserializes the given procedure model State from JSON.
Type Parameters
|Type Parameter
ProcedureModel extends
IProcedureModel
ParameterModel extends
IParameterModel
Parameters
|Parameter
|Type
procedureModelClass
ProcedureModelConstructor<
ProcedureModel>
parameterModelClass
ParameterModelConstructor<
ParameterModel>
state
State
workspace
Workspace
Returns
ProcedureModel