Interface: State
Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:14
Represents the state of a procedure model.
Indexable
[key: string]: unknown
Properties index
|Property
|Description
|id
|-
|name
|-
|returnTypes
|-
|parameters
|-
Properties
id
id: string;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:15
name
name: string;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:16
returnTypes
returnTypes: string[] | null;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:17
parameters?
optional parameters?: ParameterState[];
Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:18