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Interface: State

Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:14

Represents the state of a procedure model.

Indexable

[key: string]: unknown

Properties index

PropertyDescription
id-
name-
returnTypes-
parameters-

Properties

id

id: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:15

name

name: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:16

returnTypes

returnTypes: string[] | null;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:17

parameters?

optional parameters?: ParameterState[];

Defined in: packages/blockly/core/serialization/procedures.ts:18