Interface: State
Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:16
Properties index
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Properties
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optional id?: string;
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optional text?: string;
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optional x?: number;
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optional y?: number;
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optional height?: number;
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optional editable?: boolean;
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optional movable?: boolean;
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optional deletable?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:26