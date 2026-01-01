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Interface: State

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:16

Properties index

PropertyDescription
id-
text-
x-
y-
width-
height-
collapsed-
editable-
movable-
deletable-

Properties

id?

optional id?: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:17

text?

optional text?: string;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:18

x?

optional x?: number;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:19

y?

optional y?: number;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:20

width?

optional width?: number;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:21

height?

optional height?: number;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:22

collapsed?

optional collapsed?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:23

editable?

optional editable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:24

movable?

optional movable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:25

deletable?

optional deletable?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/serialization/workspace_comments.ts:26