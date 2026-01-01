Enumeration: KeyCodes
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:21
Key codes for common characters.
Copied from Closure's goog.events.KeyCodes
This list is not localized and therefore some of the key codes are not correct for non US keyboard layouts. See comments below.
Enumeration Members
WIN_KEY_FF_LINUX
WIN_KEY_FF_LINUX: 0;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:22
MAC_ENTER
MAC_ENTER: 3;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:23
BACKSPACE
BACKSPACE: 8;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:24
TAB
TAB: 9;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:25
NUM_CENTER
NUM_CENTER: 12;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:26
ENTER
ENTER: 13;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:27
SHIFT
SHIFT: 16;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:28
CTRL
CTRL: 17;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:29
ALT
ALT: 18;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:30
PAUSE
PAUSE: 19;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:31
CAPS_LOCK
CAPS_LOCK: 20;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:32
ESC
ESC: 27;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:33
SPACE
SPACE: 32;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:34
PAGE_UP
PAGE_UP: 33;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:35
PAGE_DOWN
PAGE_DOWN: 34;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:36
END
END: 35;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:37
HOME
HOME: 36;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:38
LEFT
LEFT: 37;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:39
UP
UP: 38;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:40
RIGHT
RIGHT: 39;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:41
DOWN
DOWN: 40;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:42
PLUS_SIGN
PLUS_SIGN: 43;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:43
PRINT_SCREEN
PRINT_SCREEN: 44;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:44
INSERT
INSERT: 45;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:45
DELETE
DELETE: 46;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:46
ZERO
ZERO: 48;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:47
ONE
ONE: 49;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:48
TWO
TWO: 50;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:49
THREE
THREE: 51;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:50
FOUR
FOUR: 52;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:51
FIVE
FIVE: 53;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:52
SIX
SIX: 54;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:53
SEVEN
SEVEN: 55;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:54
EIGHT
EIGHT: 56;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:55
NINE
NINE: 57;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:56
FF_SEMICOLON
FF_SEMICOLON: 59;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:57
FF_EQUALS
FF_EQUALS: 61;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:58
FF_DASH
FF_DASH: 173;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:59
FF_HASH
FF_HASH: 163;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:62
QUESTION_MARK
QUESTION_MARK: 63;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:63
AT_SIGN
AT_SIGN: 64;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:64
A
A: 65;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:65
B
B: 66;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:66
C
C: 67;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:67
D
D: 68;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:68
E
E: 69;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:69
F
F: 70;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:70
G
G: 71;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:71
H
H: 72;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:72
I
I: 73;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:73
J
J: 74;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:74
K
K: 75;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:75
L
L: 76;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:76
M
M: 77;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:77
N
N: 78;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:78
O
O: 79;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:79
P
P: 80;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:80
Q
Q: 81;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:81
R
R: 82;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:82
S
S: 83;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:83
T
T: 84;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:84
U
U: 85;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:85
V
V: 86;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:86
W
W: 87;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:87
X
X: 88;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:88
Y
Y: 89;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:89
Z
Z: 90;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:90
META
META: 91;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:91
WIN_KEY_RIGHT
WIN_KEY_RIGHT: 92;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:92
CONTEXT_MENU
CONTEXT_MENU: 93;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:93
NUM_ZERO
NUM_ZERO: 96;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:94
NUM_ONE
NUM_ONE: 97;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:95
NUM_TWO
NUM_TWO: 98;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:96
NUM_THREE
NUM_THREE: 99;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:97
NUM_FOUR
NUM_FOUR: 100;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:98
NUM_FIVE
NUM_FIVE: 101;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:99
NUM_SIX
NUM_SIX: 102;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:100
NUM_SEVEN
NUM_SEVEN: 103;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:101
NUM_EIGHT
NUM_EIGHT: 104;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:102
NUM_NINE
NUM_NINE: 105;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:103
NUM_MULTIPLY
NUM_MULTIPLY: 106;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:104
NUM_PLUS
NUM_PLUS: 107;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:105
NUM_MINUS
NUM_MINUS: 109;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:106
NUM_PERIOD
NUM_PERIOD: 110;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:107
NUM_DIVISION
NUM_DIVISION: 111;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:108
F1
F1: 112;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:109
F2
F2: 113;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:110
F3
F3: 114;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:111
F4
F4: 115;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:112
F5
F5: 116;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:113
F6
F6: 117;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:114
F7
F7: 118;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:115
F8
F8: 119;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:116
F9
F9: 120;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:117
F10
F10: 121;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:118
F11
F11: 122;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:119
F12
F12: 123;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:120
NUMLOCK
NUMLOCK: 144;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:121
SCROLL_LOCK
SCROLL_LOCK: 145;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:122
FIRST_MEDIA_KEY
FIRST_MEDIA_KEY: 166;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:125
LAST_MEDIA_KEY
LAST_MEDIA_KEY: 183;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:126
SEMICOLON
SEMICOLON: 186;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:128
DASH
DASH: 189;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:129
EQUALS
EQUALS: 187;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:130
COMMA
COMMA: 188;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:131
PERIOD
PERIOD: 190;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:132
SLASH
SLASH: 191;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:133
APOSTROPHE
APOSTROPHE: 192;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:134
TILDE
TILDE: 192;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:135
SINGLE_QUOTE
SINGLE_QUOTE: 222;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:136
OPEN_SQUARE_BRACKET
OPEN_SQUARE_BRACKET: 219;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:137
BACKSLASH
BACKSLASH: 220;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:138
CLOSE_SQUARE_BRACKET
CLOSE_SQUARE_BRACKET: 221;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:139
WIN_KEY
WIN_KEY: 224;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:140
MAC_FF_META
MAC_FF_META: 224;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:141
MAC_WK_CMD_LEFT
MAC_WK_CMD_LEFT: 91;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:142
MAC_WK_CMD_RIGHT
MAC_WK_CMD_RIGHT: 93;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:143
WIN_IME
WIN_IME: 229;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:144
VK_NONAME
VK_NONAME: 252;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:148
PHANTOM
PHANTOM: 255;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:155
CTRL_CMD
CTRL_CMD: number;
Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:159