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Enumeration: KeyCodes

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:21

Key codes for common characters.

Copied from Closure's goog.events.KeyCodes

This list is not localized and therefore some of the key codes are not correct for non US keyboard layouts. See comments below.

Enumeration Members

WIN_KEY_FF_LINUX

WIN_KEY_FF_LINUX: 0;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:22

MAC_ENTER

MAC_ENTER: 3;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:23

BACKSPACE

BACKSPACE: 8;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:24

TAB

TAB: 9;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:25

NUM_CENTER

NUM_CENTER: 12;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:26

ENTER

ENTER: 13;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:27

SHIFT

SHIFT: 16;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:28

CTRL

CTRL: 17;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:29

ALT

ALT: 18;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:30

PAUSE

PAUSE: 19;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:31

CAPS_LOCK

CAPS_LOCK: 20;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:32

ESC

ESC: 27;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:33

SPACE

SPACE: 32;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:34

PAGE_UP

PAGE_UP: 33;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:35

PAGE_DOWN

PAGE_DOWN: 34;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:36

END

END: 35;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:37

HOME

HOME: 36;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:38

LEFT

LEFT: 37;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:39

UP

UP: 38;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:40

RIGHT: 39;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:41

DOWN

DOWN: 40;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:42

PLUS_SIGN

PLUS_SIGN: 43;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:43

PRINT_SCREEN: 44;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:44

INSERT

INSERT: 45;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:45

DELETE

DELETE: 46;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:46

ZERO

ZERO: 48;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:47

ONE

ONE: 49;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:48

TWO

TWO: 50;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:49

THREE

THREE: 51;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:50

FOUR

FOUR: 52;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:51

FIVE

FIVE: 53;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:52

SIX

SIX: 54;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:53

SEVEN

SEVEN: 55;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:54

EIGHT

EIGHT: 56;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:55

NINE

NINE: 57;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:56

FF_SEMICOLON

FF_SEMICOLON: 59;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:57

FF_EQUALS

FF_EQUALS: 61;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:58

FF_DASH

FF_DASH: 173;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:59

FF_HASH

FF_HASH: 163;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:62

QUESTION_MARK

QUESTION_MARK: 63;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:63

AT_SIGN

AT_SIGN: 64;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:64

A

A: 65;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:65

B

B: 66;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:66

C

C: 67;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:67

D

D: 68;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:68

E

E: 69;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:69

F

F: 70;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:70

G

G: 71;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:71

H

H: 72;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:72

I

I: 73;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:73

J

J: 74;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:74

K

K: 75;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:75

L

L: 76;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:76

M

M: 77;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:77

N

N: 78;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:78

O

O: 79;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:79

P

P: 80;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:80

Q

Q: 81;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:81

R

R: 82;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:82

S

S: 83;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:83

T

T: 84;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:84

U

U: 85;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:85

V

V: 86;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:86

W

W: 87;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:87

X

X: 88;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:88

Y

Y: 89;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:89

Z

Z: 90;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:90

META

META: 91;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:91

WIN_KEY_RIGHT

WIN_KEY_RIGHT: 92;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:92

CONTEXT_MENU

CONTEXT_MENU: 93;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:93

NUM_ZERO

NUM_ZERO: 96;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:94

NUM_ONE

NUM_ONE: 97;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:95

NUM_TWO

NUM_TWO: 98;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:96

NUM_THREE

NUM_THREE: 99;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:97

NUM_FOUR

NUM_FOUR: 100;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:98

NUM_FIVE

NUM_FIVE: 101;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:99

NUM_SIX

NUM_SIX: 102;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:100

NUM_SEVEN

NUM_SEVEN: 103;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:101

NUM_EIGHT

NUM_EIGHT: 104;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:102

NUM_NINE

NUM_NINE: 105;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:103

NUM_MULTIPLY

NUM_MULTIPLY: 106;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:104

NUM_PLUS

NUM_PLUS: 107;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:105

NUM_MINUS

NUM_MINUS: 109;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:106

NUM_PERIOD

NUM_PERIOD: 110;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:107

NUM_DIVISION

NUM_DIVISION: 111;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:108

F1

F1: 112;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:109

F2

F2: 113;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:110

F3

F3: 114;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:111

F4

F4: 115;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:112

F5

F5: 116;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:113

F6

F6: 117;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:114

F7

F7: 118;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:115

F8

F8: 119;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:116

F9

F9: 120;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:117

F10

F10: 121;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:118

F11

F11: 122;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:119

F12

F12: 123;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:120

NUMLOCK

NUMLOCK: 144;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:121

SCROLL_LOCK

SCROLL_LOCK: 145;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:122

FIRST_MEDIA_KEY

FIRST_MEDIA_KEY: 166;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:125

LAST_MEDIA_KEY

LAST_MEDIA_KEY: 183;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:126

SEMICOLON

SEMICOLON: 186;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:128

DASH

DASH: 189;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:129

EQUALS

EQUALS: 187;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:130

COMMA

COMMA: 188;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:131

PERIOD

PERIOD: 190;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:132

SLASH

SLASH: 191;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:133

APOSTROPHE

APOSTROPHE: 192;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:134

TILDE

TILDE: 192;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:135

SINGLE_QUOTE

SINGLE_QUOTE: 222;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:136

OPEN_SQUARE_BRACKET

OPEN_SQUARE_BRACKET: 219;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:137

BACKSLASH

BACKSLASH: 220;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:138

CLOSE_SQUARE_BRACKET

CLOSE_SQUARE_BRACKET: 221;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:139

WIN_KEY

WIN_KEY: 224;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:140

MAC_FF_META

MAC_FF_META: 224;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:141

MAC_WK_CMD_LEFT

MAC_WK_CMD_LEFT: 91;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:142

MAC_WK_CMD_RIGHT

MAC_WK_CMD_RIGHT: 93;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:143

WIN_IME

WIN_IME: 229;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:144

VK_NONAME

VK_NONAME: 252;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:148

PHANTOM

PHANTOM: 255;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:155

CTRL_CMD

CTRL_CMD: number;

Defined in: packages/blockly/core/utils/keycodes.ts:159