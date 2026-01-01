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Enumeration: Role

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:61

A valid ARIA role for a Blockly DOM element. See also setRole() and getRole().

This should be used instead of directly setting an element's role attribute.

Enumeration Members

APPLICATION

APPLICATION: "application";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:63

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/application_role.

BUTTON

BUTTON: "button";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:65

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/button_role.

CHECKBOX

CHECKBOX: "checkbox";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:67

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/checkbox_role.

DIALOG

DIALOG: "dialog";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:69

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/dialog_role.

FIGURE

FIGURE: "figure";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:71

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/figure_role.

GENERIC

GENERIC: "generic";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:73

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/generic_role.

GRID

GRID: "grid";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:75

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/grid_role.

GRIDCELL

GRIDCELL: "gridcell";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:77

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/gridcell_role.

GROUP

GROUP: "group";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:79

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/group_role.

LIST

LIST: "list";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:81

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/list_role.

LISTBOX

LISTBOX: "listbox";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:83

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listbox_role.

LISTITEM

LISTITEM: "listitem";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:85

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listitem_role.

MENU: "menu";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:87

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menu_role.

MENUITEM: "menuitem";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:89

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menuitem_role.

NONE

NONE: "none";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:91

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/none_role.

OPTION

OPTION: "option";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:93

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/option_role.

REGION

REGION: "region";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:95

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/region_role.

ROW

ROW: "row";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:97

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/row_role.

SEARCH: "search";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:99

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/search_role.

SEPARATOR

SEPARATOR: "separator";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:101

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/separator_role.

STATUS

STATUS: "status";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:103

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/status_role.

TEXTBOX

TEXTBOX: "textbox";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:105

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/textbox_role.

TREE

TREE: "tree";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:107

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/tree_role.

TREEITEM

TREEITEM: "treeitem";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:109

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/treeitem_role.