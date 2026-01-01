Enumeration: Role
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:61
A valid ARIA role for a Blockly DOM element. See also setRole() and getRole().
This should be used instead of directly setting an element's role attribute.
Enumeration Members
APPLICATION
APPLICATION: "application";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:63
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/application_role.
BUTTON
BUTTON: "button";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:65
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/button_role.
CHECKBOX
CHECKBOX: "checkbox";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:67
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/checkbox_role.
DIALOG
DIALOG: "dialog";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:69
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/dialog_role.
FIGURE
FIGURE: "figure";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:71
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/figure_role.
GENERIC
GENERIC: "generic";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:73
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/generic_role.
GRID
GRID: "grid";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:75
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/grid_role.
GRIDCELL
GRIDCELL: "gridcell";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:77
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/gridcell_role.
GROUP
GROUP: "group";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:79
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/group_role.
LIST
LIST: "list";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:81
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/list_role.
LISTBOX
LISTBOX: "listbox";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:83
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listbox_role.
LISTITEM
LISTITEM: "listitem";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:85
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/listitem_role.
MENU
MENU: "menu";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:87
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menu_role.
MENUITEM
MENUITEM: "menuitem";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:89
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/menuitem_role.
NONE
NONE: "none";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:91
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/none_role.
OPTION
OPTION: "option";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:93
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/option_role.
REGION
REGION: "region";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:95
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/region_role.
ROW
ROW: "row";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:97
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/row_role.
SEARCH
SEARCH: "search";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:99
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/search_role.
SEPARATOR
SEPARATOR: "separator";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:101
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/separator_role.
STATUS
STATUS: "status";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:103
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/status_role.
TEXTBOX
TEXTBOX: "textbox";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:105
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/textbox_role.
TREE
TREE: "tree";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:107
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/tree_role.
TREEITEM
TREEITEM: "treeitem";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:109
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Roles/treeitem_role.