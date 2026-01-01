Enumeration: State
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:119
A possible ARIA attribute state for a Blockly DOM element. See also setState() and getState().
This should be used instead of directly setting aria-* attributes on elements.
Enumeration Members
ACTIVEDESCENDANT
ACTIVEDESCENDANT: "activedescendant";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:125
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-activedescendant.
Value: ID of a DOM element.
ATOMIC
ATOMIC: "atomic";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:131
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-atomic.
Value: one of {true, false}.
CHECKED
CHECKED: "checked";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:137
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-checked.
Value: one of {true, false, mixed, undefined}.
CONTROLS
CONTROLS: "controls";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:143
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-controls.
Value: an array of element IDs.
DISABLED
DISABLED: "disabled";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:149
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-disabled.
Value: one of {true, false}.
EXPANDED
EXPANDED: "expanded";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:155
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-expanded.
Value: one of {true, false, undefined}.
HASPOPUP
HASPOPUP: "haspopup";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:161
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-haspopup.
Value: one of {true, false, menu, listbox, tree, grid, dialog}.
HIDDEN
HIDDEN: "hidden";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:167
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-hidden.
Value: one of {true, false,undefined}.
INVALID
INVALID: "invalid";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:173
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-invalid.
Value: one of {true, false, grammar, spelling}.
LABEL
LABEL: "label";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:179
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-label.
Value: a string.
LABELLEDBY
LABELLEDBY: "labelledby";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:185
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-labelledby.
Value: an array of element IDs.
LEVEL
LEVEL: "level";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:191
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-level.
Value: an integer.
LIVE
LIVE: "live";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:197
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-live.
Value: one of {polite, assertive, off}.
PRESSED
PRESSED: "pressed";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:203
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-pressed.
Value: one of {true, false, mixed, undefined}.
ROLEDESCRIPTION
ROLEDESCRIPTION: "roledescription";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:209
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-roledescription.
Value: a string.
SELECTED
SELECTED: "selected";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:215
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-selected.
Value:one of {true, false, undefined}.
VALUEMAX
VALUEMAX: "valuemax";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:221
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-valuemax.
Value: a number representing the maximum allowed value for a range widget.
VALUEMIN
VALUEMIN: "valuemin";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:227
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-valuemin.
Value: a number representing the minimum allowed value for a range widget.
OWNS
OWNS: "owns";
Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:234
See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-owns
Value: a space-separated list of element IDs that are owned by the current element.