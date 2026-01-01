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Enumeration: State

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:119

A possible ARIA attribute state for a Blockly DOM element. See also setState() and getState().

This should be used instead of directly setting aria-* attributes on elements.

Enumeration Members

ACTIVEDESCENDANT

ACTIVEDESCENDANT: "activedescendant";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:125

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-activedescendant.

Value: ID of a DOM element.

ATOMIC

ATOMIC: "atomic";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:131

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-atomic.

Value: one of {true, false}.

CHECKED

CHECKED: "checked";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:137

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-checked.

Value: one of {true, false, mixed, undefined}.

CONTROLS

CONTROLS: "controls";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:143

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-controls.

Value: an array of element IDs.

DISABLED

DISABLED: "disabled";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:149

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-disabled.

Value: one of {true, false}.

EXPANDED

EXPANDED: "expanded";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:155

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-expanded.

Value: one of {true, false, undefined}.

HASPOPUP

HASPOPUP: "haspopup";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:161

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-haspopup.

Value: one of {true, false, menu, listbox, tree, grid, dialog}.

HIDDEN

HIDDEN: "hidden";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:167

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-hidden.

Value: one of {true, false,undefined}.

INVALID

INVALID: "invalid";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:173

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-invalid.

Value: one of {true, false, grammar, spelling}.

LABEL

LABEL: "label";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:179

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-label.

Value: a string.

LABELLEDBY

LABELLEDBY: "labelledby";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:185

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-labelledby.

Value: an array of element IDs.

LEVEL

LEVEL: "level";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:191

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-level.

Value: an integer.

LIVE

LIVE: "live";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:197

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-live.

Value: one of {polite, assertive, off}.

PRESSED

PRESSED: "pressed";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:203

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-pressed.

Value: one of {true, false, mixed, undefined}.

ROLEDESCRIPTION

ROLEDESCRIPTION: "roledescription";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:209

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-roledescription.

Value: a string.

SELECTED

SELECTED: "selected";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:215

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-selected.

Value:one of {true, false, undefined}.

VALUEMAX

VALUEMAX: "valuemax";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:221

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-valuemax.

Value: a number representing the maximum allowed value for a range widget.

VALUEMIN

VALUEMIN: "valuemin";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:227

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-valuemin.

Value: a number representing the minimum allowed value for a range widget.

OWNS

OWNS: "owns";

Defined in: packages/blockly/core/utils/aria.ts:234

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-owns

Value: a space-separated list of element IDs that are owned by the current element.