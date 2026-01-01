Interface: BlockInfo
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:18
The information needed to create a block in the toolbox. Note that disabled has a different type for backwards compatibility.
Properties index
|Property
|Description
|kind
|-
|blockxml
|-
|type
|-
|gap
|-
|disabled
|-
|disabledReasons
|-
|enabled
|-
|id
|-
|collapsed
|-
|inline
|-
|data
|-
|extraState
|-
|icons
|-
|fields
|-
|inputs
|-
|next
|-
Properties
kind
kind: string;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:19
blockxml?
optional blockxml?: string | Node;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:20
type?
optional type?: string;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:21
gap?
optional gap?: string | number;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:22
disabled?
optional disabled?: string | boolean;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:23
disabledReasons?
optional disabledReasons?: string[];
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:24
enabled?
optional enabled?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:25
id?
optional id?: string;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:26
collapsed?
optional collapsed?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:27
inline?
optional inline?: boolean;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:28
data?
optional data?: string;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:29
extraState?
optional extraState?: any;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:30
icons?
optional icons?: object;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:31
Index Signature
[key: string]: any
fields?
optional fields?: object;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:32
Index Signature
[key: string]: any
inputs?
optional inputs?: object;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:33
Index Signature
[key: string]: ConnectionState
next?
optional next?: ConnectionState;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:34