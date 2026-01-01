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Interface: BlockInfo

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:18

The information needed to create a block in the toolbox. Note that disabled has a different type for backwards compatibility.

Properties index

PropertyDescription
kind-
blockxml-
type-
gap-
disabled-
disabledReasons-
enabled-
id-
collapsed-
inline-
data-
extraState-
icons-
fields-
inputs-
next-

Properties

kind

kind: string;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:19

blockxml?

optional blockxml?: string | Node;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:20

type?

optional type?: string;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:21

gap?

optional gap?: string | number;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:22

disabled?

optional disabled?: string | boolean;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:23

disabledReasons?

optional disabledReasons?: string[];

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:24

enabled?

optional enabled?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:25

id?

optional id?: string;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:26

collapsed?

optional collapsed?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:27

inline?

optional inline?: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:28

data?

optional data?: string;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:29

extraState?

optional extraState?: any;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:30

icons?

optional icons?: object;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:31

Index Signature

[key: string]: any

fields?

optional fields?: object;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:32

Index Signature

[key: string]: any

inputs?

optional inputs?: object;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:33

Index Signature

[key: string]: ConnectionState

next?

optional next?: ConnectionState;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:34