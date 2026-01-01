Interface: SeparatorInfo
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:40
The information needed to create a separator in the toolbox.
Properties index
|Property
|Description
|kind
|-
|id
|-
|gap
|-
|cssconfig
|-
Properties
kind
kind: string;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:41
id
id: string | undefined;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:42
gap
gap: number | undefined;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:43
cssconfig
cssconfig:
| CssConfig
| undefined;
Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:44