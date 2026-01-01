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Interface: SeparatorInfo

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:40

The information needed to create a separator in the toolbox.

Properties index

PropertyDescription
kind-
id-
gap-
cssconfig-

Properties

kind

kind: string;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:41

id

id: string | undefined;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:42

gap

gap: number | undefined;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:43

cssconfig

cssconfig: 
  | CssConfig
  | undefined;

Defined in: packages/blockly/core/utils/toolbox.ts:44