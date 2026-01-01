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Class: ConstantProvider

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:34

An object that provides constants for rendering blocks in Zelos mode.

Extends

Properties index

PropertyDescription
NO_PADDINGThe size of an empty spacer.
SMALL_PADDINGThe size of small padding.
MEDIUM_PADDINGThe size of medium padding.
MEDIUM_LARGE_PADDINGThe size of medium-large padding.
LARGE_PADDINGThe size of large padding.
TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y-
TAB_HEIGHTThe height of the puzzle tab used for input and output connections.
TAB_OFFSET_FROM_TOPThe offset from the top of the block at which a puzzle tab is positioned.
TAB_VERTICAL_OVERLAPVertical overlap of the puzzle tab, used to make it look more like a puzzle piece.
TAB_WIDTHThe width of the puzzle tab used for input and output connections.
NOTCH_WIDTHThe width of the notch used for previous and next connections.
NOTCH_HEIGHTThe height of the notch used for previous and next connections.
MIN_BLOCK_WIDTHThe minimum width of the block.
EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT-
DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT-
DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT-
CORNER_RADIUSRounded corner radius.
NOTCH_OFFSET_LEFTOffset from the left side of a block or the inside of a statement input to the left side of the notch.
STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET-
STATEMENT_BOTTOM_SPACER-
STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT-
BETWEEN_STATEMENT_PADDING_YVertical padding between consecutive statement inputs.
TOP_ROW_MIN_HEIGHT-
TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT-
BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT-
BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT-
ADD_START_HATSWhether to add a 'hat' on top of all blocks with no previous or output connections. Can be overridden by 'hat' property on Theme.BlockStyle.
SPACER_DEFAULT_HEIGHT-
MIN_BLOCK_HEIGHT-
EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING-
EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT-
EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING-
EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT-
START_POINT-
FIELD_TEXT_FONTSIZEPoint size of text.
FIELD_TEXT_HEIGHTHeight of text. This constant is dynamically set in setFontConstants_ to be the height of the text based on the font used.
FIELD_TEXT_BASELINEText baseline. This constant is dynamically set in setFontConstants_ to be the baseline of the text based on the font used.
FIELD_BORDER_RECT_RADIUSA field's border rect corner radius.
FIELD_BORDER_RECT_HEIGHTA field's border rect default height.
FIELD_BORDER_RECT_X_PADDINGA field's border rect X padding.
FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDINGA field's border rect Y padding.
FIELD_BORDER_RECT_COLOURThe backing colour of a field's border rect.
FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER-
FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT-
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING-
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZEA dropdown field's SVG arrow size.
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI-
FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTHA colour field's default width.
FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT-
FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET-
randomIdentifier-
embossFilterIdThe ID of the emboss filter, or the empty string if no filter is set.
disabledPatternIdThe ID of the disabled pattern, or the empty string if no pattern is set.
debugFilterIdThe ID of the debug filter, or the empty string if no pattern is set.
MARKER_COLOURImmovable marker colour.
CURSOR_WS_WIDTHWidth of the horizontal cursor.
WS_CURSOR_HEIGHTHeight of the horizontal cursor.
CURSOR_STACK_PADDINGPadding around a stack.
CURSOR_BLOCK_PADDINGPadding around a block.
CURSOR_STROKE_WIDTHStroke of the cursor.
INSERTION_MARKER_COLOURThe main colour of insertion markers, in hex. The block is rendered a transparent grey by changing the fill opacity in CSS.
INSERTION_MARKER_OPACITYThe insertion marker opacity.
JAGGED_TEETH-
NOTCH-
START_HAT-
PUZZLE_TAB-
INSIDE_CORNERS-
OUTSIDE_CORNERS-
blockStyles-
GRID_UNIT-
STATEMENT_INPUT_SPACER_MIN_WIDTH-
CURSOR_COLOURCursor colour.
CURSOR_RADIUSRadius of the cursor for input and output connections.
JAGGED_TEETH_HEIGHTHeight of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.
JAGGED_TEETH_WIDTHWidth of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.
START_HAT_HEIGHTHeight of the top hat.
START_HAT_WIDTHWidth of the top hat.
SHAPES-
SHAPE_IN_SHAPE_PADDINGMap of output/input shapes and the amount they should cause a block to be padded. Outer key is the outer shape, inner key is the inner shape. When a block with the outer shape contains an input block with the inner shape on its left or right edge, the block elements are aligned such that the padding specified is reached.
FULL_BLOCK_FIELDSWhether text input and colour fields fill up the entire source block.
FIELD_TEXT_FONTWEIGHTText font weight.
FIELD_TEXT_FONTFAMILYText font family.
FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOWWhether or not a dropdown field should add a border rect when in a shadow block.
FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIVWhether or not a dropdown field's div should be coloured to match the block colours.
FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROWWhether or not a dropdown field uses a text or SVG arrow.
FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOWWhether or not to show a box shadow around the widget div. This is only a feature of full block fields.
FIELD_COLOUR_FULL_BLOCKWhether or not the colour field should display its colour value on the entire block.
MAX_DYNAMIC_CONNECTION_SHAPE_WIDTH-
SELECTED_GLOW_COLOURThe selected glow colour.
SELECTED_GLOW_SIZEThe size of the selected glow.
selectedGlowFilterIdThe ID of the selected glow filter, or the empty string if no filter is set.
HEXAGONALThe object containing information about the hexagon used for a boolean reporter block. Null before init is called.
ROUNDEDThe object containing information about the hexagon used for a number or string reporter block. Null before init is called.
SQUAREDThe object containing information about the hexagon used for a rectangular reporter block. Null before init is called.

Methods index

MethodDescription
setThemeRefresh constants properties that depend on the theme.
setComponentConstants_Set constants from a theme's component styles.
getBlockStyleForColourGet or create a block style based on a single colour value. Generate a name for the style based on the colour.
getBlockStyleGets the BlockStyle for the given block style name.
createBlockStyle_Create a block style object based on the given colour.
validatedBlockStyle_Get a full block style object based on the input style object. Populate any missing values.
makeJaggedTeethReturns an object containing sizing and path information about collapsed block indicators.
makePuzzleTabReturns an object containing sizing and path information about puzzle tabs.
makeOutsideCornersReturns an object containing sizing and path information about outside corners.
injectCSS_Inject renderer specific CSS into the page.
setFontConstants_Set constants related to fonts.
initInitialize shape objects based on the constants set in the constructor.
setDynamicProperties_Sets dynamic properties that depend on other values or theme properties.
disposeDispose of this constants provider. Delete all DOM elements that this provider created.
makeStartHatReturns an object containing sizing and path information about start hats.
makeHexagonalCreate sizing and path information about a hexagonal shape.
makeRoundedCreate sizing and path information about a rounded shape.
makeSquaredCreate sizing and path information about a squared shape.
shapeForGet an object with connection shape and sizing information based on the type of the connection.
makeNotchReturns an object containing sizing and path information about notches.
makeInsideCornersReturns an object containing sizing and path information about inside corners.
generateSecondaryColour_Generate a secondary colour from the passed in primary colour.
generateTertiaryColour_Generate a tertiary colour from the passed in primary colour.
createDomCreate any DOM elements that this renderer needs (filters, patterns, etc).
getCSS_Get any renderer specific CSS to inject when the renderer is initialized.

Constructors

Constructor

new ConstantProvider(gridUnit?): ConstantProvider;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:143

Creates a new ConstantProvider.

Parameters

ParameterTypeDescription
gridUnit?numberIf set, defines the base unit used to calculate other constants.

Returns

ConstantProvider

Overrides

ConstantProvider.constructor

Properties

NO_PADDING

NO_PADDING: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:126

The size of an empty spacer.

Inherited from

ConstantProvider.NO_PADDING

SMALL_PADDING

SMALL_PADDING: number = 3;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:129

The size of small padding.

Inherited from

ConstantProvider.SMALL_PADDING

MEDIUM_PADDING

MEDIUM_PADDING: number = 5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:132

The size of medium padding.

Inherited from

ConstantProvider.MEDIUM_PADDING

MEDIUM_LARGE_PADDING

MEDIUM_LARGE_PADDING: number = 8;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:135

The size of medium-large padding.

Inherited from

ConstantProvider.MEDIUM_LARGE_PADDING

LARGE_PADDING

LARGE_PADDING: number = 10;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:138

The size of large padding.

Inherited from

ConstantProvider.LARGE_PADDING

TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y

TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:139

Inherited from

ConstantProvider.TALL_INPUT_FIELD_OFFSET_Y

TAB_HEIGHT

TAB_HEIGHT: number = 15;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:142

The height of the puzzle tab used for input and output connections.

Inherited from

ConstantProvider.TAB_HEIGHT

TAB_OFFSET_FROM_TOP

TAB_OFFSET_FROM_TOP: number = 5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:147

The offset from the top of the block at which a puzzle tab is positioned.

Inherited from

ConstantProvider.TAB_OFFSET_FROM_TOP

TAB_VERTICAL_OVERLAP

TAB_VERTICAL_OVERLAP: number = 2.5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:153

Vertical overlap of the puzzle tab, used to make it look more like a puzzle piece.

Inherited from

ConstantProvider.TAB_VERTICAL_OVERLAP

TAB_WIDTH

TAB_WIDTH: number = 8;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:156

The width of the puzzle tab used for input and output connections.

Inherited from

ConstantProvider.TAB_WIDTH

NOTCH_WIDTH

NOTCH_WIDTH: number = 15;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:159

The width of the notch used for previous and next connections.

Inherited from

ConstantProvider.NOTCH_WIDTH

NOTCH_HEIGHT

NOTCH_HEIGHT: number = 4;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:162

The height of the notch used for previous and next connections.

Inherited from

ConstantProvider.NOTCH_HEIGHT

MIN_BLOCK_WIDTH

MIN_BLOCK_WIDTH: number = 12;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:165

The minimum width of the block.

Inherited from

ConstantProvider.MIN_BLOCK_WIDTH

EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT

EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT: number = 16;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:166

Inherited from

ConstantProvider.EMPTY_BLOCK_SPACER_HEIGHT

DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT

DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:167

Inherited from

ConstantProvider.DUMMY_INPUT_MIN_HEIGHT

DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT

DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:168

Inherited from

ConstantProvider.DUMMY_INPUT_SHADOW_MIN_HEIGHT

CORNER_RADIUS

CORNER_RADIUS: number = 8;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:171

Rounded corner radius.

Inherited from

ConstantProvider.CORNER_RADIUS

NOTCH_OFFSET_LEFT

NOTCH_OFFSET_LEFT: number = 15;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:177

Offset from the left side of a block or the inside of a statement input to the left side of the notch.

Inherited from

ConstantProvider.NOTCH_OFFSET_LEFT

STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET

STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:178

Inherited from

ConstantProvider.STATEMENT_INPUT_NOTCH_OFFSET

STATEMENT_BOTTOM_SPACER

STATEMENT_BOTTOM_SPACER: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:180

Inherited from

ConstantProvider.STATEMENT_BOTTOM_SPACER

STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT

STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT: number = 20;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:181

Inherited from

ConstantProvider.STATEMENT_INPUT_PADDING_LEFT

BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y

BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y: number = 4;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:184

Vertical padding between consecutive statement inputs.

Inherited from

ConstantProvider.BETWEEN_STATEMENT_PADDING_Y

TOP_ROW_MIN_HEIGHT

TOP_ROW_MIN_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:185

Inherited from

ConstantProvider.TOP_ROW_MIN_HEIGHT

TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT

TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:186

Inherited from

ConstantProvider.TOP_ROW_PRECEDES_STATEMENT_MIN_HEIGHT

BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT

BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:187

Inherited from

ConstantProvider.BOTTOM_ROW_MIN_HEIGHT

BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT

BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:188

Inherited from

ConstantProvider.BOTTOM_ROW_AFTER_STATEMENT_MIN_HEIGHT

ADD_START_HATS

ADD_START_HATS: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:194

Whether to add a 'hat' on top of all blocks with no previous or output connections. Can be overridden by 'hat' property on Theme.BlockStyle.

Inherited from

ConstantProvider.ADD_START_HATS

SPACER_DEFAULT_HEIGHT

SPACER_DEFAULT_HEIGHT: number = 15;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:202

Inherited from

ConstantProvider.SPACER_DEFAULT_HEIGHT

MIN_BLOCK_HEIGHT

MIN_BLOCK_HEIGHT: number = 24;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:204

Inherited from

ConstantProvider.MIN_BLOCK_HEIGHT

EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING

EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING: number = 14.5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:206

Inherited from

ConstantProvider.EMPTY_INLINE_INPUT_PADDING

EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT

EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:207

Inherited from

ConstantProvider.EMPTY_INLINE_INPUT_HEIGHT

EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING

EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING: number = 2;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:209

Inherited from

ConstantProvider.EXTERNAL_VALUE_INPUT_PADDING

EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT

EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:210

Inherited from

ConstantProvider.EMPTY_STATEMENT_INPUT_HEIGHT

START_POINT

START_POINT: string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:211

Inherited from

ConstantProvider.START_POINT

FIELD_TEXT_FONTSIZE

FIELD_TEXT_FONTSIZE: number = 11;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:220

Point size of text.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_TEXT_FONTSIZE

FIELD_TEXT_HEIGHT

FIELD_TEXT_HEIGHT: number = -1;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:233

Height of text. This constant is dynamically set in setFontConstants_ to be the height of the text based on the font used.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_TEXT_HEIGHT

FIELD_TEXT_BASELINE

FIELD_TEXT_BASELINE: number = -1;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:239

Text baseline. This constant is dynamically set in setFontConstants_ to be the baseline of the text based on the font used.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_TEXT_BASELINE

FIELD_BORDER_RECT_RADIUS

FIELD_BORDER_RECT_RADIUS: number = 4;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:242

A field's border rect corner radius.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_BORDER_RECT_RADIUS

FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT

FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT: number = 16;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:245

A field's border rect default height.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_BORDER_RECT_HEIGHT

FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING

FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING: number = 5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:248

A field's border rect X padding.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_BORDER_RECT_X_PADDING

FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING

FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING: number = 3;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:251

A field's border rect Y padding.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_BORDER_RECT_Y_PADDING

FIELD_BORDER_RECT_COLOUR

FIELD_BORDER_RECT_COLOUR: string = '#fff';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:256

The backing colour of a field's border rect.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_BORDER_RECT_COLOUR

FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER

FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:257

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_TEXT_BASELINE_CENTER

FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT

FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:258

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_BORDER_RECT_HEIGHT

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:274

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_PADDING

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE: number = 12;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:277

A dropdown field's SVG arrow size.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_SIZE

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI: string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:278

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW_DATAURI

FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH

FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH: number = 26;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:293

A colour field's default width.

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_COLOUR_DEFAULT_WIDTH

FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT

FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:294

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_COLOUR_DEFAULT_HEIGHT

FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET

FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:295

Inherited from

ConstantProvider.FIELD_CHECKBOX_X_OFFSET

randomIdentifier

randomIdentifier: string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:296

Inherited from

ConstantProvider.randomIdentifier

embossFilterId

embossFilterId: string = '';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:307

The ID of the emboss filter, or the empty string if no filter is set.

Inherited from

ConstantProvider.embossFilterId

disabledPatternId

disabledPatternId: string = '';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:315

The ID of the disabled pattern, or the empty string if no pattern is set.

Inherited from

ConstantProvider.disabledPatternId

debugFilterId

debugFilterId: string = '';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:325

The ID of the debug filter, or the empty string if no pattern is set.

Inherited from

ConstantProvider.debugFilterId

MARKER_COLOUR

MARKER_COLOUR: string = '#4286f4';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:340

Immovable marker colour.

Inherited from

ConstantProvider.MARKER_COLOUR

CURSOR_WS_WIDTH

CURSOR_WS_WIDTH: number = 100;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:345

Width of the horizontal cursor.

Inherited from

ConstantProvider.CURSOR_WS_WIDTH

WS_CURSOR_HEIGHT

WS_CURSOR_HEIGHT: number = 5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:350

Height of the horizontal cursor.

Inherited from

ConstantProvider.WS_CURSOR_HEIGHT

CURSOR_STACK_PADDING

CURSOR_STACK_PADDING: number = 10;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:355

Padding around a stack.

Inherited from

ConstantProvider.CURSOR_STACK_PADDING

CURSOR_BLOCK_PADDING

CURSOR_BLOCK_PADDING: number = 2;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:360

Padding around a block.

Inherited from

ConstantProvider.CURSOR_BLOCK_PADDING

CURSOR_STROKE_WIDTH

CURSOR_STROKE_WIDTH: number = 4;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:365

Stroke of the cursor.

Inherited from

ConstantProvider.CURSOR_STROKE_WIDTH

INSERTION_MARKER_COLOUR

INSERTION_MARKER_COLOUR: string = '#000000';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:376

The main colour of insertion markers, in hex. The block is rendered a transparent grey by changing the fill opacity in CSS.

Inherited from

ConstantProvider.INSERTION_MARKER_COLOUR

INSERTION_MARKER_OPACITY

INSERTION_MARKER_OPACITY: number = 0.2;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:381

The insertion marker opacity.

Inherited from

ConstantProvider.INSERTION_MARKER_OPACITY

JAGGED_TEETH

JAGGED_TEETH: JaggedTeeth;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:385

Inherited from

ConstantProvider.JAGGED_TEETH

NOTCH

NOTCH: Notch;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:387

Inherited from

ConstantProvider.NOTCH

START_HAT

START_HAT: StartHat;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:389

Inherited from

ConstantProvider.START_HAT

PUZZLE_TAB

PUZZLE_TAB: PuzzleTab;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:391

Inherited from

ConstantProvider.PUZZLE_TAB

INSIDE_CORNERS

INSIDE_CORNERS: InsideCorners;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:393

Inherited from

ConstantProvider.INSIDE_CORNERS

OUTSIDE_CORNERS

OUTSIDE_CORNERS: OutsideCorners;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:395

Inherited from

ConstantProvider.OUTSIDE_CORNERS

blockStyles

blockStyles: object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:398

Index Signature

[key: string]: BlockStyle

Inherited from

ConstantProvider.blockStyles

GRID_UNIT

GRID_UNIT: number = 4;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:35

STATEMENT_INPUT_SPACER_MIN_WIDTH

STATEMENT_INPUT_SPACER_MIN_WIDTH: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:36

CURSOR_COLOUR

CURSOR_COLOUR: string = '#ffa200';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:38

Cursor colour.

Overrides

ConstantProvider.CURSOR_COLOUR

CURSOR_RADIUS

CURSOR_RADIUS: number = 5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:43

Radius of the cursor for input and output connections.

JAGGED_TEETH_HEIGHT

JAGGED_TEETH_HEIGHT: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:45

Height of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.

Overrides

ConstantProvider.JAGGED_TEETH_HEIGHT

JAGGED_TEETH_WIDTH

JAGGED_TEETH_WIDTH: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:47

Width of SVG path for jagged teeth at the end of collapsed blocks.

Overrides

ConstantProvider.JAGGED_TEETH_WIDTH

START_HAT_HEIGHT

START_HAT_HEIGHT: number = 22;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:48

Height of the top hat.

Overrides

ConstantProvider.START_HAT_HEIGHT

START_HAT_WIDTH

START_HAT_WIDTH: number = 96;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:50

Width of the top hat.

Overrides

ConstantProvider.START_HAT_WIDTH

SHAPES

SHAPES: object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:52

HEXAGONAL

HEXAGONAL: number = 1;

ROUND

ROUND: number = 2;

SQUARE

SQUARE: number = 3;

PUZZLE

PUZZLE: number = 4;

NOTCH

NOTCH: number = 5;

Overrides

ConstantProvider.SHAPES

SHAPE_IN_SHAPE_PADDING

SHAPE_IN_SHAPE_PADDING: object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:61

Map of output/input shapes and the amount they should cause a block to be padded. Outer key is the outer shape, inner key is the inner shape. When a block with the outer shape contains an input block with the inner shape on its left or right edge, the block elements are aligned such that the padding specified is reached.

Index Signature

[key: number]: object

FULL_BLOCK_FIELDS

FULL_BLOCK_FIELDS: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:85

Whether text input and colour fields fill up the entire source block.

Overrides

ConstantProvider.FULL_BLOCK_FIELDS

FIELD_TEXT_FONTWEIGHT

FIELD_TEXT_FONTWEIGHT: string = 'bold';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:87

Text font weight.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_TEXT_FONTWEIGHT

FIELD_TEXT_FONTFAMILY

FIELD_TEXT_FONTFAMILY: string = '"Helvetica Neue", "Segoe UI", Helvetica, sans-serif';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:89

Text font family.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_TEXT_FONTFAMILY

FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW

FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:92

Whether or not a dropdown field should add a border rect when in a shadow block.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_NO_BORDER_RECT_SHADOW

FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV

FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:94

Whether or not a dropdown field's div should be coloured to match the block colours.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_COLOURED_DIV

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW

FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:96

Whether or not a dropdown field uses a text or SVG arrow.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_DROPDOWN_SVG_ARROW

FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW

FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:97

Whether or not to show a box shadow around the widget div. This is only a feature of full block fields.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_TEXTINPUT_BOX_SHADOW

FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK

FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK: boolean = true;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:99

Whether or not the colour field should display its colour value on the entire block.

Overrides

ConstantProvider.FIELD_COLOUR_FULL_BLOCK

MAX_DYNAMIC_CONNECTION_SHAPE_WIDTH

MAX_DYNAMIC_CONNECTION_SHAPE_WIDTH: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:100

SELECTED_GLOW_COLOUR

SELECTED_GLOW_COLOUR: string = '#fff200';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:103

The selected glow colour.

SELECTED_GLOW_SIZE

SELECTED_GLOW_SIZE: number = 0.5;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:106

The size of the selected glow.

selectedGlowFilterId

selectedGlowFilterId: string = '';

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:112

The ID of the selected glow filter, or the empty string if no filter is set.

HEXAGONAL

HEXAGONAL: Shape | null = null;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:123

The object containing information about the hexagon used for a boolean reporter block. Null before init is called.

ROUNDED

ROUNDED: Shape | null = null;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:129

The object containing information about the hexagon used for a number or string reporter block. Null before init is called.

SQUARED

SQUARED: Shape | null = null;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:135

The object containing information about the hexagon used for a rectangular reporter block. Null before init is called.

Methods

setTheme()

setTheme(theme): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:521

Refresh constants properties that depend on the theme.

Parameters

ParameterTypeDescription
themeThemeThe current workspace theme.

Returns

void

Inherited from

ConstantProvider.setTheme

setComponentConstants_()

protected setComponentConstants_(theme): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:580

Set constants from a theme's component styles.

Parameters

ParameterTypeDescription
themeThemeThe current workspace theme.

Returns

void

Inherited from

ConstantProvider.setComponentConstants_

getBlockStyleForColour()

getBlockStyleForColour(colour): object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:601

Get or create a block style based on a single colour value. Generate a name for the style based on the colour.

Parameters

ParameterTypeDescription
colourstring#RRGGBB colour string.

Returns

object

An object containing the style and an autogenerated name for that style.

style
style: BlockStyle;
name
name: string;

Inherited from

ConstantProvider.getBlockStyleForColour

getBlockStyle()

getBlockStyle(blockStyleName): BlockStyle;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:616

Gets the BlockStyle for the given block style name.

Parameters

ParameterTypeDescription
blockStyleNamestring | nullThe name of the block style.

Returns

BlockStyle

The named block style, or a default style if no style with the given name was found.

Inherited from

ConstantProvider.getBlockStyle

createBlockStyle_()

protected createBlockStyle_(colour): BlockStyle;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:631

Create a block style object based on the given colour.

Parameters

ParameterTypeDescription
colourstring#RRGGBB colour string.

Returns

BlockStyle

A populated block style based on the given colour.

Inherited from

ConstantProvider.createBlockStyle_

validatedBlockStyle_()

protected validatedBlockStyle_(blockStyle): BlockStyle;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:642

Get a full block style object based on the input style object. Populate any missing values.

Parameters

ParameterTypeDescription
blockStylePartial<BlockStyle>A full or partial block style object.

Returns

BlockStyle

A full block style object, with all required properties populated.

Inherited from

ConstantProvider.validatedBlockStyle_

makeJaggedTeeth()

protected makeJaggedTeeth(): JaggedTeeth;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:704

Returns

JaggedTeeth

An object containing sizing and path information about collapsed block indicators.

Inherited from

ConstantProvider.makeJaggedTeeth

makePuzzleTab()

protected makePuzzleTab(): PuzzleTab;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:738

Returns

PuzzleTab

An object containing sizing and path information about puzzle tabs.

Inherited from

ConstantProvider.makePuzzleTab

makeOutsideCorners()

protected makeOutsideCorners(): OutsideCorners;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:861

Returns

OutsideCorners

An object containing sizing and path information about outside corners.

Inherited from

ConstantProvider.makeOutsideCorners

injectCSS_()

protected injectCSS_(root, selector): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/common/constants.ts:1127

Inject renderer specific CSS into the page.

Parameters

ParameterTypeDescription
rootDocument | ShadowRootThe document root to inject the CSS into.
selectorstringThe CSS selector to interpolate into the stylesheet.

Returns

void

Inherited from

ConstantProvider.injectCSS_

setFontConstants_()

setFontConstants_(theme): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:223

Set constants related to fonts.

Parameters

ParameterTypeDescription
themeThemeThe current workspace theme.

Returns

void

Overrides

ConstantProvider.setFontConstants_

init()

init(): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:231

Initialize shape objects based on the constants set in the constructor.

Returns

void

Overrides

ConstantProvider.init

setDynamicProperties_()

setDynamicProperties_(theme): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:242

Sets dynamic properties that depend on other values or theme properties.

Parameters

ParameterTypeDescription
themeThemeThe current workspace theme.

Returns

void

Overrides

ConstantProvider.setDynamicProperties_

dispose()

dispose(): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:257

Dispose of this constants provider. Delete all DOM elements that this provider created.

Returns

void

Overrides

ConstantProvider.dispose

makeStartHat()

makeStartHat(): object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:264

Returns

object

An object containing sizing and path information about start hats.

height
height: number;
width
width: number;
path
path: string = mainPath;

Overrides

ConstantProvider.makeStartHat

makeHexagonal()

protected makeHexagonal(): Shape;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:285

Create sizing and path information about a hexagonal shape.

Returns

Shape

An object containing sizing and path information about a hexagonal shape for connections.

makeRounded()

protected makeRounded(): Shape;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:350

Create sizing and path information about a rounded shape.

Returns

Shape

An object containing sizing and path information about a rounded shape for connections.

makeSquared()

protected makeSquared(): Shape;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:433

Create sizing and path information about a squared shape.

Returns

Shape

An object containing sizing and path information about a squared shape for connections.

shapeFor()

shapeFor(connection): Shape;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:500

Get an object with connection shape and sizing information based on the type of the connection.

Parameters

ParameterTypeDescription
connectionRenderedConnectionThe connection to find a shape object for

Returns

Shape

The shape object for the connection.

Overrides

ConstantProvider.shapeFor

makeNotch()

makeNotch(): object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:540

Returns

object

An object containing sizing and path information about notches.

type
type: number;
width
width: number;
height
height: number;
pathLeft
pathLeft: string;
pathRight
pathRight: string;

Overrides

ConstantProvider.makeNotch

makeInsideCorners()

makeInsideCorners(): object;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:597

Returns

object

An object containing sizing and path information about inside corners.

width
width: number = radius;
height
height: number = radius;
pathTop
pathTop: string = innerTopLeftCorner;
pathBottom
pathBottom: string = innerBottomLeftCorner;
rightWidth
rightWidth: number = radius;
rightHeight
rightHeight: number = radius;
pathTopRight
pathTopRight: string = innerTopRightCorner;
pathBottomRight
pathBottomRight: string = innerBottomRightCorner;

Overrides

ConstantProvider.makeInsideCorners

generateSecondaryColour_()

generateSecondaryColour_(colour): string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:640

Generate a secondary colour from the passed in primary colour.

Parameters

ParameterTypeDescription
colourstringPrimary colour.

Returns

string

The generated secondary colour.

Overrides

ConstantProvider.generateSecondaryColour_

generateTertiaryColour_()

generateTertiaryColour_(colour): string;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:644

Generate a tertiary colour from the passed in primary colour.

Parameters

ParameterTypeDescription
colourstringPrimary colour.

Returns

string

The generated tertiary colour.

Overrides

ConstantProvider.generateTertiaryColour_

createDom()

createDom(
   svg, 
   selector, 
   injectionDivIfIsParent?
): void;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:648

Create any DOM elements that this renderer needs (filters, patterns, etc).

Parameters

ParameterTypeDescription
svgSVGElementThe root of the workspace's SVG.
selectorstringThe CSS selector to use.
injectionDivIfIsParent?HTMLElementThe div containing the parent workspace and all related workspaces and block containers, if this renderer is for the parent workspace. CSS variables representing SVG patterns will be scoped to this container. Child workspaces should not override the CSS variables created by the parent and thus do not need access to the injection div.

Returns

void

Overrides

ConstantProvider.createDom

getCSS_()

getCSS_(selector): string[];

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/constants.ts:723

Get any renderer specific CSS to inject when the renderer is initialized.

Parameters

ParameterTypeDescription
selectorstringCSS selector to use.

Returns

string[]

Array of CSS strings.

Overrides

ConstantProvider.getCSS_