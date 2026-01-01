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Class: StatementInput

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/measurables/inputs.ts:17

An object containing information about the space a statement input takes up during rendering.

Extends

Properties index

PropertyDescription
width-
height-
type-
xPos-
centerline-
notchOffset-
constants_The renderer's constant provider.
shape-
isDynamicShape-
highlighted-
connectionModelThe connection object on the block that this represents.
align-
connectedBlock-
connectedBlockWidth-
connectedBlockHeight-
connectionOffsetX-
connectionOffsetY-
inputThe input to measure and store information for.
connectedBottomNextConnection-

Constructors

Constructor

new StatementInput(constants, input): StatementInput;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/measurables/inputs.ts:24

Parameters

ParameterTypeDescription
constantsConstantProviderThe rendering constants provider.
inputInputThe statement input to measure and store information for.

Returns

StatementInput

Overrides

StatementInput.constructor

Properties

width

width: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:18

Inherited from

StatementInput.width

height

height: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:20

Inherited from

StatementInput.height

type

type: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:21

Inherited from

StatementInput.type

xPos

xPos: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:22

Inherited from

StatementInput.xPos

centerline

centerline: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:24

Inherited from

StatementInput.centerline

notchOffset

notchOffset: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:25

Inherited from

StatementInput.notchOffset

constants_

protected readonly constants_: ConstantProvider;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/base.ts:28

The renderer's constant provider.

Inherited from

StatementInput.constants_

shape

shape: Shape;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:19

Inherited from

StatementInput.shape

isDynamicShape

isDynamicShape: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:20

Inherited from

StatementInput.isDynamicShape

highlighted

highlighted: boolean;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:21

Inherited from

StatementInput.highlighted

connectionModel

connectionModel: RenderedConnection;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/connection.ts:30

The connection object on the block that this represents.

Inherited from

StatementInput.connectionModel

align

align: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:21

Inherited from

StatementInput.align

connectedBlock

connectedBlock: BlockSvg | null;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:22

Inherited from

StatementInput.connectedBlock

connectedBlockWidth

connectedBlockWidth: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:23

Inherited from

StatementInput.connectedBlockWidth

connectedBlockHeight

connectedBlockHeight: number;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:24

Inherited from

StatementInput.connectedBlockHeight

connectionOffsetX

connectionOffsetX: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:25

Inherited from

StatementInput.connectionOffsetX

connectionOffsetY

connectionOffsetY: number = 0;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:26

Inherited from

StatementInput.connectionOffsetY

input

input: Input;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/measurables/input_connection.ts:34

The input to measure and store information for.

Inherited from

StatementInput.input

connectedBottomNextConnection

connectedBottomNextConnection: boolean = false;

Defined in: packages/blockly/core/renderers/zelos/measurables/inputs.ts:18